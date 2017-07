CYCLISME — STAGE EN FRANCE, GRAND PRIX D'AVAILLES LIMOUZINE : Christopher Lagane prend la 27e place

La Team MCB, actuellement en stage intensif de quatre semaines en France pour préparer au mieux les prochaines échéances à venir, a eu fort à faire mercredi lors du Grand Prix d'Availles Limouzine, face à des adversaires redoutables. Dans une épreuve classée élite nationale, le meilleur Mauricien a été Christopher Lagane, qui a terminé à la 27e place à 2 minutes et 35 secondes du vainqueur Marlon Gaillard (Vendée U). Le prodige mauricien a fini dans un groupe au sein duquel figuraient deux autres compatriotes, à savoir Fidzerald Rabaye (28e) et Yannick Lincoln (33e). Alexandre Mayer a pris la 54e place à 3 minutes et 43 secondes. L'on retiendra toutefois que les coureurs locaux n'ont été devancés que par trois coureurs de deuxième catégorie.

Le principal pour nos compatriotes, c'est de ne pas avoir fait de chutes et de rentrer en forme en vue du Tour de La Réunion. D'ailleurs, le Directeur Technique National (DTN), le Français Michel Thèze, a finalisé la sélection qui défendra les couleurs mauriciennes à l'île Soeur. Il s'agira de ces cinq mêmes coureurs ayant effectué le stage dans l'Hexagone, soit les frères Lagane (Grégory et Christopher), Yannick Lincoln, Alexandre Mayer et Fidzerald Rabaye. Olivier Lecourt de Billot ne fait lui pas partie de cette liste. Le Tour de La Réunion, qui en sera à sa 71e édition, se tiendra du 5 au 13 août. Un prologue et neuf étapes seront au programme de cette course, qui bénéficiera, cette année encore, du parrainage d'Antenne Réunion.

Pour revenir au Grand Prix d'Availles Limouzine, Grégory Lagane a été contraint de mettre pied à terre, mal remis de sa chute de la course précédente. « Cette dernière compétition s'est déroulée dans des conditions météorologiques médiocres. Cette course élite nationale de très bon niveau comptait 85 coureurs au départ. Les coureurs mauriciens ont certes été à l'ouvrage, mais pas débordé par les événements », a fait ressortir Jean-Philippe Lagane, vice-président de la Fédération mauricienne de Cyclisme (FMC) et président de la Commission Cycliste du Faucon Flacq SC.

Les coureurs devaient effectuer une grande boucle de 20,350 km à quatre reprises avec comme principale difficulté la bosse de Verliat, puis ils entraient sur le circuit final de 2,35 km à parcourir 15 fois. À chaque tour, la côte de la rue du 11 novembre menant à ma ligne d'arrivée tenait lieu de juge de paix. Le vainqueur Marlon Gaillard (Vendée) a bouclé les 117,23 kilomètres en solitaire dans le temps de 2h37:14. « On a bien roulé. Moi, je me cachais un peu parce qu'ils étaient cinq de la formation Océane Top 16, donc, j'évitais d'en faire trop. J'ai économisé mes forces et, sur le circuit final, j'ai attaqué dès le départ. Dans le final, je le sentais bien donc j'ai attaqué pour finir seul », résumait Marlon Gaillard, qui alla cueillir sa troisième victoire de la saison, après une étape et le général du Tour de Mareuil-Verteillac-Ribérac.

À noter que les coureurs de la Team MCB s'étaient également alignés à la course de Sainte-Jamme-sur-Sarthe, réservée aux coureurs de 2e et 3e catégories ainsi qu'aux juniors. Christopher Lagane avait pris la 10e place, Fidzerald Rabaye la 13e et Alexandre Mayer avait terminé à la 23e position.

VTT — Transmaurienne Vanoise

Yannick Lincoln termine 16e au général

Yannick Lincoln, figure de proue du VTT local, a profité de son stage avec la sélection nationale pour prendre part à la Transmaurienne Vanoise, qui a eu lieu du 19 au 23 juillet. C'est d'ailleurs la seule course par étapes française ayant le label UCI (Union cycliste internationale). Le meilleur vététiste mauricien a pris la 16e place dans un temps combiné de 11 heures, 32 minutes et 46 secondes, soit à environ 51 minutes du vainqueur, le Suisse Marc Stutzmann de la Thomas Racing Team (10h41:54). Ce dernier a remporté cette épreuve pour la deuxième année consécutive. À noter que le meilleur classement de Lincoln est intervenu lors de la deuxième étape avec une 13e place, soit la plus longue étape (65 km) de l'épreuve et 2000m de dénivelé positif. À titre d'information, depuis sa création, l'épreuve n'a cessé de faire grandir sa notoriété, pour devenir aujourd'hui une épreuve de référence dans le monde du VTT. La Transmaurienne Vanoise s'est donné un nouvel élan depuis deux ans maintenant en migrant en Haute Maurienne Vanoise et en rendant ses parcours plus « ludiques », tout en conservant une belle technicité. La Transmaurienne Vanoise se définit clairement comme une épreuve de caractère, néanmoins accessible à tous grâce aux différentes formules proposées. L'épreuve se différencie également avec ses parcours, traversant des paysages grandioses et magnifique comme le Mont Cenis, le Fort de l'Esseillon, le hameau de l'Ecot, etc.

La Transmaurienne Vanoise, c'est aussi des animations pendant six jours : un village exposant, un écran géant pour suivre la course au plus près des riders, des démonstrations et initiations au BMX et Trial ainsi qu'une tour d'escalade, de quoi ravir les spectateurs, sportifs ou non.