Deux cadres de la Poste arrêtés avec deux kilos d’héroïne

L’Anti-Drug and Smuggling Unit a procédé, hier, à l’arrestation de deux cadres de la Poste, lors d’une opération de lutte contre la drogue. Au centre de cette arrestation, un colis de deux kilos d’héroïne d’une valeur marchande de Rs 30 millions. Cette cargaison de drogue, qui faisait l’objet d’une filature serrée de l’ADSU, était arrivée par avion de France depuis le week-end dernier. Les limiers de l’ADSU s’étaient relayés de manière systématique, depuis, en vue de contrôler la livraison du colis.

Mais dans la matinée d’hier, les mouvements suspects de deux cadres, le Postal Officer Yogeshwar Poonye, 26 ans, et de l’Assistant Postman Satish Mungur, 28 ans, devaient éveiller les soupçons de l’ADSU. Ils ont été appréhendés et placés en détention policière avec une somme de Rs 100,000 saisie sur l’un d’eux.