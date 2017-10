DIVALI 2017 : Une pluie d’étoiles à Maurice

Plusieurs artistes confirmés et des étoiles montantes de Bollywood ont été invités cette année dans le cadre des célébrations de Divali. Nakash Aziz, Amit Mishra, Antara Mitra et Shalmali Kholgade étaient attendus sur l’aire de stationnement à Flacq pour un Divali Nite organisé par le conseil de district de Flacq. Cet événement conçu par Anupam Jain de Rajasthan Works a eu vu la participation des troupes locales.

Nakash Aziz s’est illustré comme chanteur de playback avec les morceaux populaires dont, Jabra Fan, Sari Ke Fall et Gandi Baat.

La réputation d’Amit Mishra a longtemps atteint nos rivages, car il a été consacré meilleur chanteur avec le morceaux Bulleya aux Screen Awards, tiré du film Ae Dil Hai Muskil. Ses autres titres connus sont, Sau Tarah Ke (Dishoom) et Manma Emotion Jaage (Dilwale). Antara Mitra s’est illustrée avec Gerua, interprété en duo avec Arijit Sing. Shalmali Kholgade a conquis ses fans avec Pareshaan de Ishqzaade.

Ankit Tiwari qui se produira ce soir à 19 hrures au stade Anjalay à l’initiative de la Mauritius Tourism Promotion Authority et du ministère du Tourisme n’est pas un inconnu des Mauriciens.

Il a donné un concert en 2013 au Trianon Convention Centre où il a interprété entres autres, SunRaha Hai, Lambi Judaaï, Phir Mohabbat.