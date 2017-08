DRIFT - 4E ÉDITION : Shezad Sooroobally, nouveau roi du bitume

Les nombreux amateurs de vitesse étaient bien servis samedi sur le parking improvisé du Champ de Mars à l’occasion de la quatrième édition de la manche mauricienne des Red Bull Car Park Drift Series. Un sport qui a désigné un nouveau roi, Shezad Sooroobally, lequel succède à Emmanuel d’Hotman, triple champion du pays et favori battu à la régulière. La fougue et la dextérité du vainqueur 2017 au volant de sa BMW E36 (2JZ) a eu raison de l’expérience du pilote de ligne qui faisait confiance à sa fidèle Toyota GT86.

Du coup, Shezad Sooroobally prend rendez-vous pour la phase finale internationale des drift series au Koweït en décembre. Entre les phases qualificatives, Brian Capper, athlète Red Bull et multiple champion d’Afrique du Sud de trial et de supermoto, a de son côté régalé le public au guidon de sa moto trial.