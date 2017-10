DROGUE—SAISIE DE RS 105 M D'HÉROÏNE: L'ADSU piste les contacts du Ghanéen Robert Mensah Kordze Dzitse

L'ADSU est toujours à la recherche du commanditaire des 7 kg d'héroïne, d'une valeur de Rs 105 M, saisis sur deux ressortissants kazakhs à l'aéroport international SSR vendredi. Les hommes du DCP Choolun Bhojoo et du surintendant Sharir Azima sont convaincus que la commande a été passée de la prison et s'intéressent de près aux contacts du ghanéen Robert Mensah Kordze Dzitse en Afrique. Cet avocat a été arrêté en octobre 2008 pour importation de Rs 9 M d'héroïne et avait été condamné à 35 ans de prison. Le détenu ayant contesté cette sentence, il est dans l'attente du verdict de son deuxième procès. Cet étranger est connu pour être très proche de certains trafiquants notoires dans nos prisons, dont le caïd Peroomal Veeren. Comme ce dernier est sous forte surveillance depuis la saisie de 157 kg d'héroïne dans le port en février, la police estime peu probable qu'il soit derrière l'importation de 7 kg d'héroïne et privilégie plutôt une association entre deux autres trafiquants avec Robert Mensah Kordze Dzitse jouant un rôle d'intermédiaire. Selon nos renseignements, les réseaux de drogue à Maurice font souvent appel à des mules africaines pour transporter l'héroïne dans l'île.

Dans le cas présent, ce sont deux Kazakhs qui ont été recrutés. « Le but était de brouiller les pistes et de faire croire que ces deux étrangers sont des touristes afin d'éviter les soupçons », avance une source à l'ADSU. Sauf que recruter une mule kazakhe n'est pas une tâche facile. D'où les soupçons des enquêteurs concernant Robert Mensah Kordze Dzitse, qui aurait facilité cette démarche. La police n'écarte pas la possibilité de l'interroger dans les prochaines semaines, exercice qui n'interviendra qu'après celui des Kazakhs.

Par ailleurs, la police veut déterminer si le détenu Jean-Claude Nestor a joué un rôle derrière cette commande de drogue. Ce dernier a été arrêté en 2012 pour importation de 3,5 kg d'héroïne et 7,8 kg de gandia en provenance de Madagascar et condamné à 30 ans de prison en février 2017. Sa demi-sœur, Marie Linda Mannick, 45 ans, alias Gro Linda, ne serait qu'une novice dans le giron. D'ailleurs, elle n'a jamais eu de démêlés avec l'ADSU dans le passé, même si les Casernes centrales avaient des soupçons sur ses activités. Les enquêteurs pensent qu'elle aurait reçu des instructions de la prison pour récupérer les 7 kg d'héroïne dans un hôtel au Morne dimanche. D'où l'importance du décryptage de son téléphone portable pour déterminer les différents appels et messages sur son répertoire. Selon nos renseignements, elle aurait relancé le réseau de son demi-frère à Batterie-Cassée si elle avait pu prendre possession de la moitié de la drogue tandis que l'autre partie, elle, était destinée à un autre réseau qui devait écouler la marchandise dans le nord du pays.

L'interrogatoire du couple kazakh, Ravi Khakimoz et Olga Istyufeyeva, n'a pas encore débuté, ces derniers ne parlant que le russe. L'ADSU a donc fait appel à un interprète pour l'épauler dans sa tâche. Ainsi, la parade d'identification qui devait avoir lieu a été repoussée de quelques jours. Marie Linda Mannick et Jean Patrice Begue, 20 ans, attendent, eux, la présence de leur avocat pour consigner officiellement leur première déposition.

Un policier arrêté avec du cannabis synthétique

Une équipe de l'ADSU de l'Eastern Division a arrêté un policier d'une vingtaine d'années mardi en possession d'une dose de cannabis synthétique. L'officier, affecté au poste de police de Camp-Levieux, a avoué que la drogue était destinée à sa propre consommation. Rien d'incriminant n'a été retrouvé lors d'une fouille à son domicile, à Vuillemin. Il a été traduit au tribunal de Moka le même jour et libéré sous caution.