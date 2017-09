Enaad prend la tête du championnat des stayers

Après sa convaincante victoire dans le Maiden, le pensionnaire de l’entraînement de Soon Gujadhur à pris la tête du championnat des stayers avec au total de dix points. Il est suivi de Solar Star, qui affiche un score de 8 points après sa victoire dans les Winters Stakes. Une victoire dans The MTC 175th Anniversary Cup, dernière manche du championnat courue sur 2200m serait synonyme de sacre pour ces deux chevaux. Tabreek, qui a malheureusement claqué en ligne droite dimanche et M L Jet, dauphin dans le Ruban Bleu ont, quand à eux, cinq et six points respectivement.

Hat-trick du tandem P. Merven-Chisty

Après un début de saison compliqué, Patrick Merven semble avoir trouvé la bonne carburation. L’entraîneur s’est offert un beau triplé en association avec Imran Chisty. Ce dernier se signala dès la deuxième course sur Seven League Boots à l’issue d’un pillar to post, avant de doubler la mise en employant la même tactique sur Ice Run. Le jockey indien démontra ses qualités de bon finisseur sur Jullidar, qui lui permit de réussir le triplé. Au classement, aucun changement notable, mis à part Patrick Merven qui grimpe de la neuvième à la huitième place au détriment de Jean-Michel Henry. Gilbert Rousset, fort de son 800e succès en tant qu’entraîneur avec Dawn Raid, reste solide leader avec Rs 8 243 500 de stakes money devant Rameshwar Gujadhur, qui compte lui Rs 7 330 500. Ramapatee Gujadhur complète le podium avec Rs 6 909 000 de gains après avoir encaissé Rs 1 046 000 en termes de gains lors de cette journée.

Les premières

Quatre coursiers ont été en mesure d’ouvrir leur palmarès mauricien à l’occasion de la 24e journée. Il s’agit de Zagazig, Enaad, Ice Run et Declarator. Ce que l’on constate, c’est que ce sont tous de nouvelles acquisitions de cette saison. Zigazig aura dû patienter jusqu’à sa cinquième sortie pour pouvoir briller sous les couleurs de l’entraîneur Vincent Allet. En revanche, Enaad est parvenu à vaincre le signe indien au Champ de Mars, alors qu’il effectuait sa troisième sortie, tout comme le coursier de Patrick Merven Ice Run. Declarator aura, lui, attendu sa sixième participation pour visiter la winner’s enclosure.

Pick 6 : 12 turfistes empochent Rs 477 445 chacun

En jetant un coup d’œil aux rapports du tote, on peut dire que les parieurs ont été gâtés samedi dernier. Le Pick 6 a une fois de plus fait des heureux, car douze turfistes ont trouvé la combinaison gagnante pour empocher la coquette somme de Rs 477 445 chacun. Le pick 4 a également payé de jolis dividendes, soit Rs 23 372 à chacun des 22 gagnants, alors qu’au place accumulator, 3 611 turfistes ont remporté Rs 769 chacun. Au quarté, la plus grosse somme fut enregistrée dans la quatrième course, où le rapport fut de l’ordre de Rs 63 454.