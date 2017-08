La conférence internationale organisée durant le week-end à l’occasion du 100e anniversaire de la fin de l’engagisme et du 70e anniversaire de l’indépendance de l’Inde a été un succès retentissant, selon le président du Gopio international, Mahen Utchanah, un des organisateurs de cette manifestation. Outre les participants mauriciens, la conférence a réuni quelque 60 délégués venus de 12 pays se trouvant sur la route de l’engagisme.

« Cette conférence constitue une première à plus d’un titre », estime Mahen Utchanah. Ainsi, « elle a réuni sept anciens ministres mauriciens de la culture entre 1982 et 2017 ». Ces derniers ont participé à une table ronde placée sous la présidence de l’ex-président de la République Kailash Purryag. Le groupe réunionnais Tambours sacrés et le Geet Gawai ont donné en symbiose un spectacle public très apprécié au Caudan Waterfront. D’autre part, pour la première fois l’Institut français de Maurice a organisé une conférence sur l’engagisme vendredi matin avec la participation des délégués de La Réunion, de la Guadeloupe et de la Martinique.

« Nous avons eu une vue d’ensemble de l’engagisme dans le monde grâce aux intervenants, comme Khal Torabully, Michèle Marimoutou, Céline Ramsamy, Virginie Chaillou Atrous, Brij Lal, Nidhi Jain, Arnaud Carpooran, Michel Narayaninsamy et Rajen Narsinghen, entre autres », a indiqué Mahen Utchanah. Et d’ajouter : « Yvan Martial a fait une proposition intéressante samedi. Il a suggéré une conférence réunissant les 60 pays dans lesquels vivent les membres de la diaspora indienne. C’est une proposition qui mérite d’être étudiée. »

Le haut-commissaire indien, Abhay Thakur, lui, avait proposé l’organisation d’un sommet de chefs d’État des pays qui ont accueilli la diaspora indienne. Il a suggéré que la participation à cette conférence soit calquée sur celle prévue en octobre prochain, consacrée à la route de l’engagisme qui aura lieu à Maurice.

Il y a également eu une rencontre interactive entre les organisations socioculturelles à Maurice, dont le Hindu Maha Sabha, le Telegu Maha Sabha, les Tamil Temples, Arya Ravived, Pracharini Sabba, Gahlot Rajput Maha Sabha et Arya Sabha. Mahen Utchanah a remercié tous ceux qui ont fait de cette conférence un succès, dont l’IFM, l’IGCIC et l’Aapravasi Ghat.