ENTERAÎNEUR SHYAM HURCHUND : La première 2017 avec Prince George

Il a fallu attendre la 9e journée, soit après 32 entrées, pour voir l'entraîneur Shyam Hurchund ouvrir son compteur 2017 grâce à Prince George dans l'épreuve de clôture samedi dernier. Pour sa deuxième saison au Champ de Mars, il sentait la pression qui commençait à monter, car il était le seul entraîneur à n'avoir pas encore visité la winner's enclosure jusqu'ici.

Si l'année dernière, Shyam Hurchund est descendu sur la piste pour accueillir son premier vainqueur, Var's Dream, le 6 août 2016 lors de la 20e journée, c'est Prince George qui lui a fait goûter à ce bonheur cette année. Le coursier, qui avait déjà connu le succès le 15 octobre 2016 sur le kilomètre, en était à sa deuxième sortie cette saison, après avoir terminé 7e lors de la 5e journée. Bénéficiant de la ligne n°1 dans les stalles et confié à Yashin Emamdee, le coursier a profité du terrain mou pour prendre les devants afin de faire de every single post a winning one. Dans la ligne droite finale, il a résisté au retour du grand favori Chap Trap, pour le grand bonheur de tous ses propriétaires, de son jockey et surtout de son entraîneur.

« C'est une joie indescriptible. C'est aussi un grand soulagement, car la pression commençait à monter. Tout le monde qu'on croisait commençait à dire Kan pou kas piso ? Enfin, on a pu ouvrir notre palmarès 2017 », déclare Shyam Hurchund. « Prince George avait la ligne et la piste en sa faveur, mais pas son handicap. Il n'empêche que j'avais pris la décision de le faire courir aux avant-postes, et il m'a donné raison. Yashin Emamdee a aussi réalisé une copybook ride. Mon coursier avait bien travaillé et était dans une bonne forme. Je suis très heureux pour tout le monde à l'écurie », ajoute-t-il.

Praveen Nagadoo, son assistant, abonde dans le même sens : « C'est une grande satisfaction de voir Prince George triompher. Il faut remercier Emamdee qui l'a mené à bon port. Je suis très heureux pour tous les propriétaires qui attendaient ce moment avec impatience et pour tous les palefreniers à l'écurie. »

Pour en revenir à la non-réussite de son établissement jusqu'ici, l’entraîneur affirme que ses chevaux n'étaient pas encore prêts en ce début de saison et qu'il compte sur cette victoire pour créer le déclic. « Mes coursiers commencent à trouver la bonne forme et espérons que la victoire de Prince George en apportera d'autres. La performance de Roy's Express a été très satisfaisante. Malgré sa ligne extérieure, il a pu prendre les devants et n’a courbé l'échine que dans les derniers mètres. En revanche, Imperial Dancer a été quelque peu décevant, car on s'attendait à un meilleur rang de sa part, alors que Chester's Wish n'a pas démérité. De son côté, My Man Alex est à revoir. Maintenant qu'on a pu beat the jinx, je souhaite que cela continue », a-t-il conclu.

Emamdee : « Une victoire qui remonte le moral »

Sevré de victoire depuis la première journée avec Mootahadee, Yashin Emamdee rongeait son frein depuis et il enchaîna blessure, suspension de deux journées sur The Big Easy et perdait au passage sa place de jockey titulaire chez Rameshwar Gujadhur. Le voilà qui retrouve le sourire en faisant triompher Prince George tout en offrant à Shyam Hurchund sa première victoire de la saison.

« C'est une grande victoire car depuis quelque temps, ça n'allait pas trop bien pour moi. Depuis ma blessure lors de la première journée et ma suspension, je ne suis pas attaché à un établissement, moi qui avais l'habitude d'être associé à un entraîneur. De ce fait, les montes se font de plus en plus rares et j'ai commencé à donner un coup de main à Shyam Hurchund au training. Il m'a confié deux montes lors de la 9e journée et je suis très heureux d'avoir pu lui ramener son premier vainqueur 2017 », déclare Emamdee.

« Je l'avais piloté à l'entraînement et il m'avait paru dans une bonne forme. Il était aligné dans un champ à sa portée et la première ligne ainsi que la piste molle lui ont grandement facilité la tâche. Ajouté à ces deux facteurs, il a eu une course à son aise à l'avant, Captain's Cronicle ne pouvant lui disputer le commandement. J'ai bien dosé son effort, car il portait un lourd handicap. Dans la ligne droite finale, il a commencé à verser, mais j'ai pu le redresser et il a pu résister au finisseur. Ce n'est pas une victoire attendue, mais elle vaut son pesant d'or pour son entourage », ajoute-t-il.

Maintenant que le jockey mauricien s'est remis sur de bons rails, il espère enchaîner d'autres victoires et surtout décrocher encore plus de montes.