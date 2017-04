ENTRAÎNEUR SHIRISH NARANG : It could have been 4 !

Shirish Narang carbure au super en ce début de saison. Établissement qui est opérationnel depuis 2016, le groupe a gagné un rang au hit-parade des écuries et intègre le Top 3 actuel. Quatre victoires contre 10 placés et la barre de Rs 1M dépassée (Rs 1 118 000). L'entraîneur, qui s'est offert un quatrième gagnant (Step To Fame) samedi dernier, estime avoir frôlé une journée prolifique où le quadruplé du jour aurait pu changer de direction.

Shirish Narang, une victoire, quatre deuxièmes places et deux troisièmes places, la troisième journée 2017 aurait pu être exceptionnelle pour vous ?

Effectivement. It could have been four winners for us. Dans le fond, ce meeting aurait pu nous rapporter très gros, mais à chaque course ses vérités. Dans la forme, ce qui nous plaît, c'est que nos chevaux courent bien. C'est très positif de voir, entre autres, le retour en forme de Hillbrow, qui est passé très près de la victoire.

Racontez-nous cette victoire de Step To Fame…

Avec son couloir 1 sur 1000m, Step To Fame était the best horse de l'épreuve. Nous avons beaucoup cru en ses chances et il ne nous a pas déçus. Il s'impose comme un des meilleurs purs sprinters actuels au Champ de Mars, avec quatre victoires en autant de courses sur 1000m. Il s'est placé quatre fois au-delà des 1000m. Sa régularité reste son atout.

Il y a eu aussi quatre premiers accessits qui auraient pu se transformer en gagnants…

En 2016 déjà, on s'était offert 32 deuxièmes places. C'était beaucoup et cela nous a privés quelque part d'une place dans le Top 5 final. Hillbrow a réussi une très belle rentrée face à un grand Scotsnog. Si Robert (Khathi) avait insisté quelque peu pour garder sa deuxième place entre les 1200m-1000m, cela aurait pu être du 50/50 au finish. Mais c'est une des vérités de la course. Gameloft avait besoin de cette sortie après sept mois sans compétition. Il reste honnête dans l'effort et a une belle suite devant lui. On n'a pas à rougir de sa 2e place derrière Dawn Raid. Lord Wellington est celui qui nous a le plus surpris samedi. Il a fait montre d'un potentiel qu'on ne soupçonnait pas. Sa 2e place est encourageante. Mais le vrai gagnant, selon moi, est un autre de mon yard, Blizzard Of Ozz. Il a refusé de sauter et c'est là qu'il a perdu la course. La course du favori battu, le nouveau Dark Force, est aussi à ignorer. Red Hot Poker et Robert Khathi ont été piégés par le jockey de Gujadhur, Steven Arnold. La première ligne au départ aidant, sa monture Van der Scaler a pris tout le monde de vitesse pour ne jamais être rejoint.

Vous aviez aussi deux troisièmes places au compteur samedi…

Lividus a été malchanceux. Emblem Royale et Bridegroom Bertie étaient à la peine devant à 600m du but. Lividus a dû shift out pour avoir un run. Il aurait pu terminer plus près du gagnant. De son côté, si Seven Oceans n'avait pas penché, il aurait gagné la 3e course, car seulement 0,10L le séparait de Melson.

Et vos deux non-placés du jour ?

Le nouveau Our Jet a buté au crossing et a terminé dernier de la course. Il est à revoir. La cinquième place de Wing Man est satisfaisante. Pour moi, il est à créditer d'une bonne course.

Quatre gagnants en trois journées, êtes-vous dans le rythme de votre objectif avoué ?

Je pense que oui. Avec quatre gagnants et 10 placés, nous ne pouvons pas trop nous plaindre. Surtout si on considère qu'on aurait pu enregistrer deux autres victoires avec un peu de chance.

Des regrets dans la Duchesse 2017 avec la chute de votre jockey à l'emballage final ?

La Duchesse c'est du passé maintenant. Mountain Master court à nouveau samedi. Ce jeune coursier a du potentiel. Ce sera un bon test pour lui dans cette 4e journée.

Pensez-vous déjà au Barbé ?

C'est un peu trop tôt. Nous avons Hillbrow, Mountain Master et Man To Man. Ce sera bien d'avoir un partant dans cette deuxième classique 2017.

Peut-on savoir un peu plus sur le bulletin de santé actuel de Man To Man ?

Il est soumis à un travail quotidien et régulier. Il est en surpoids en ce moment (520 kilos). Dans les quatre prochaines semaines, il sera prêt pour la compétition avec 505-507 kilos à la balance.

Avec 38 coursiers au sein de votre effectif, ce yard est-il gérable ? La non-disponibilité des boxes par moments ne pose-t-elle pas problème ?

Effectivement. Tout le monde fait face à ce problème en ce moment. Moi, j'ai quelques boxes à Pailles et au Club hippique de Floréal. On essaie de bien gérer. J'ai deux nouvelles unités qui arrivent le 22 avril. J'ai aussi la demande d'adhésion comme membres au sein de mon groupe de quelques propriétaires de chevaux. On attend que les choses soient finalisées.

Vous avez eu la main heureuse en faisant venir le Sud-Africain Robert Khathi, dont l'adaptation dans son nouvel environnement s'est faite rapidement…

C'est un hard worker. Il fait aussi beaucoup de recherches via les images de la vidéo sur l'ensemble des chevaux au Champ de Mars, en particulier les nôtres. Il est motivé et fait beaucoup de homework. Trois gagnants déjà, c'est bien pour lui. Pour nous aussi. Sa femme et ses deux enfants sont venus le rejoindre mardi. C'est bien pour le moral. Quant à Kevin Ghunowa, il est en convalescence (ndlr : il soigne une cheville blessée lors de la 8e course de la 2e journée avec le nouveau Logan). Il devrait reprendre le boulot lundi prochain.

On est certes en début de saison. Mais il paraît que la cadence est trouvée du côté de Narang. Est-ce exact ?

Trois journées et quatre victoires dans l'escarcelle, on est au-dessus de notre moyenne fixée. Du moins pour le moment. Notre objectif final est de 30 victoires. Disons qu'avec 25 gagnants à la fin de la saison, on sera contents. La donne va sans doute changer avec l'entrée en compétition de la masse de nouveaux chevaux. L'essentiel pour nous est de rester compétitifs. Ce sera dur, mais on s'y prépare en conséquence.