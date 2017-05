EXERCICE FINANCIER 2017/18—CONSULTATIONS PRÉ-BUDGÉTAIRES: Préoccupations syndicales

Les syndicalistes convoqués au bâtiment du Trésor par le Premier ministre et ministre des Finances, Pravind Jugnauth, dans le cadre de la préparation du prochain Budget, ont été unanimes à réclamer, entre autres, un allégement des différentes taxes. Une révision de la CSR et du système de transport pour les étudiants ainsi que l’introduction d’un contrôle des prix étaient également au centre des préoccupations des syndicalistes.

À l’issue de leur rencontre avec Pravind Jugnauth, les syndicalistes ont été unanimes à reconnaître que le Premier ministre et ministre des Finances les a écoutés. « Li finn paret pe bien ekoute. Li ti mem pran not », relate Narendranath Gopee, président de la National Trade Union Confederation (NTUC). Il ressort des dépositions des différents syndicalistes qu’une révision de notre système de taxation semble être leur principale préoccupation. « Ki bann ki gagn ziska Rs 30 000 exanpte de l’Income Tax ! » a réclamé le président de l’All Employees Confederation, Rashid Imrith. « Pa posib ki bann ti dimounn ek bann gro konpani, ki fer par milion profi, pey tou le de 15 % tax », s’est inginé Narendranath Gopee.

Clency Bidi, porte-parole de CSG-Solidarité/General Workers Federation (GWF), a abondé dans le même sens. « Le gouvernement s’est félicité que le gâteau national a grossi. Il est donc normal que nous voulions qu’il soit partagé de façon plus équitable. D’autant que l’écart se creuse de jour en jour entre les riches et les pauvres », a-t-il argué. Selon notre interlocuteur, le seuil de l’imposition de l’Income Tax devrait passer de Rs 295 000 à Rs 325 000, et tous les autres seuils d’imposition devraient être augmentés de Rs 30 000. Clency Bibi a également demandé que le boni de fin d’année (13e mois) soit aussi exempté de taxe. « Les familles utilisent cet argent pour acheter le matériel scolaire de leurs enfants », a-t-il expliqué.

« La classe moyenne reste l’éternelle tondue. Il faut revoir notre système de taxation », a insisté de son côté le président de la Confederation of Free Trade Unions, Radhakrishna Sadien. « Pa kapav kontinie ki bann individuel ek zot ti saler pey mem kantite tax ki bann gro konpani ki fer profi par miyar », s’est-il indigné.

Suraj Ray, de la Congress of Independent Trade Unions (CITU), veut lui aussi une refonte de notre modèle de taxation. « Non selman bann konpani ki fer gro profi bizin pey pli gro tax, me bann konpani ki polie bizin zot osi pey enn tax, et ce d’après le « principe de pollueur-payeur » », a-t-il dit.

Redistribution équitable

Le président du Mauritius Labour Congress est également parmi ces syndicalistes qui militent pour une révision de notre système de taxe en vue d’alléger les dépenses des personnes vulnérables et celles de la classe moyenne. « Li pa posib ki enn dimounn ki pov pey 15 % TVA parey kouma bann ki ena moyen », a-t-il plaidé. « Ek sa politik fiskal ki nou ena dan Moris, la klas moyenn pe disparet », s’est-il indigné.

Reeaz Chuttoo, de la Confédération des travailleurs des secteurs privé et public (CTSP), a également plaidé pour une redistribution équitable de la richesse nationale à travers une révision de notre système de taxe. La secrétaire de la CTSP, Jane Ragoo, a, elle, demandé la régularisation de la situation des femmes cleaners des écoles gouvernementales, qui touchent Rs 1 500 par mois.

Une révision de la politique de la Corporate Social Responsibility (CRS) pour impliquer également comme bénéficiaires les syndicats et les travailleurs a également été réclamée. Les autres demandes des syndicalistes consistent en une refonte de la Public Service Commission (pour davantage de transparence et de redevabilité) et du système de transport gratuit pour les étudiants, des amendements aux lois du travail, le maintien de la retraite à 60 ans, le contrôle des prix à la consommation, l’introduction d’un Public Service Bill, l’exemption fiscale pour les jeunes chômeurs de plus de 18 ans qui dépendent encore de leurs parents et une révision du paiement pour l’assainissement (Wastewater). Radhakrishna Sadien s’est également élevé contre la politique de privatisation des services du gouvernement.

Soulignons que les journalistes de la presse écrite et parlée (sauf ceux de la MBC) n’ont pas été admis dans la salle de réunion. Dans une déclaration à la télévision nationale hier soir, Pravind Jugnauth a exprimé son « appréciation » de la contribution de ces syndicalistes à la préparation de son prochain budget. « Nou pou aster etidie tou sa bann propozision ki nou finn gagne », a-t-il promis. « Me sa pa vedir nou pou kapav realiz tou, parski boukou pou ena bann konsekans lor le long terme », a-t-il toutefois nuancé.

Ce Matin au PMO-Planteurs : seuls quatre représentants à la réunion avec le PM

Seuls quatre représentants des planteurs ont assisté à la réunion des consultations prébudgétaires avec le Premier ministre et ministre des Finances, Pravind Jugnauth, qui avait à ses côtés les ministres Mahen Seeruttun et Sunil Bholah. Les grandes fédérations agricoles ont brillé par leur absence. L’une d’elle a indiqué qu’elle n’avait pas été invitée à la réunion.

Dans une déclaration au Mauricien à sa sortie de la réunion, le secrétaire de la Small Planters Association (SPA), Kripalou Sunghoon, accompagné d’Amal Mungur, de l’Alliance of Small Planters Association (ASPA), a brossé un tableau de ses propositions au ministre des Finances. Kripalou Sunghoon a déclaré avoir mis l’accent sur la formation des techniciens agricoles pour qu’ils restent à proximité des planteurs. « Pourquoi les planteurs utilisent-ils trop de pesticides dans leurs plantations ? Parce qu’il leur manque une formation et de l’encadrement de la part des techniciens », a-t-il estimé, avant d’ajouter : « Nous disons aux planteurs de ne pas abuser des produits chimiques, mais encore faut-il qu’on fasse provision pour l’introduction de pesticides bio et organiques. »

Le secrétaire de la SPA a réitéré sa demande au gouvernement pour la création d’une « Land Bank », « que nous réclamons depuis longtemps afin de pouvoir identifier les terres abandonnées et les remettre sous production ». Il a soutenu qu’il faut aussi introduire des facilités pour permettre aux planteurs de transformer et d’exporter leurs produits. « Pour cela, il leur faut introduire de nouvelles technologies », a-t-il ajouté. Poursuivant, Kripalou Sunghoon a souligné que « très souvent », les planteurs font face à un problème pour analyser leurs terres. Il faut, selon lui, créer un fonds qui aide les agriculteurs à effectuer ce travail et à « corriger leur terre facilement ».

Au niveau de la vente à l’encan, Kripalou Sunghoon a estimé que la création d’un National Wholesale Market est une « bonne initiative », ajoutant : « Encore faut-il que le gouvernement aille de l’avant au plus vite avec ce projet. » Parlant des facilités disponibles auprès de l’Agricultural Marketing Board (AMB), il estime que plus d’espace doit être créé pour stocker davantage de produits agricoles, principalement la pomme de terre et l’oignon, ce qui permettrait aux planteurs de conserver leurs produits. « Qu’une aide spéciale soit accordée aux planteurs qui entrent dans la production de ces féculents ! » a-t-il réclamé. Finalement, Kripalou Sunghoon demande la création d’un fonds pour permettre aux planteurs de visiter des plantations à l’étranger.

La Nursing Association: « Réorganiser la School of Nursing qui date de 70 ans »

Dans le cadre des consultations prébudgétaires, le président de la Nursing Association, Ram Nowzadick, qui représentait aussi hier la All Workers Trade Union Federation ainsi que la Federation of Health Services Union, a demandé, entre autres, la réorganisation de la School of Nursing, qui souligne-t-il, « date de plus de 70 ans ». Les infrastructures et les équipements, dit-il, « sont désuets et ne permettent pas d’offrir une formation de haut niveau ». Il demande trois campus, dans le Nord, à Candos et dans le Sud. La décongestion des hôpitaux et la remise à niveau des infrastructures des centres de santé figurent aussi parmi les propositions des associations précitées.

« Il faut remettre à niveau les infrastructures de tous nos centres de santé régionaux et de nos centres de santé communautaires car si elles ont été utiles dans les années 70 à 90’, elles sont aujourd’hui dépassées et sont trop petites pour le nombre de patients que nous recevons aujourd’hui. Il importe qu’on vote un budget pour décongestionner nos hôpitaux régionaux. Si on veut atteindre une croissance économique correcte, il faut que la population soit en bonne santé », dit Ram Nowzadick. Dans ses propositions soumises hier, le président de la Nursing Association demande de plus une mediclinic à Grand-Port, qui desservirait les régions de Petit-Sable, Grand-Sable, Bois-des-Amourettes et Baie-du-Cap. « Actuellement, les habitants de ces régions doivent se rendre à l’hôpital de Mahébourg ou de Rose-Belle. Il faut donner les moyens voulus aux District Hospitals pour qu’ils ne soient pas que des « Referal Hospitals » où l’on envoie les patients ailleurs. Ils doivent être autonomes. »

Ram Nowzadick réclame en outre une salle de gymnastique dans tous les hôpitaux régionaux. « Dans chacun de ces hôpitaux, il y a entre 800 et 900 membres du personnel qui travaillent la nuit comme le jour. Il faut qu’eux-mêmes soient en bonne santé pour pouvoir prodiguer des soins de qualité à la population. » Dans cette même veine, il préconise d’aménager des Nurses’Mess « pour le bien-être des infirmiers ».

S’agissant de la School of Nursing, les trois associations demandent qu’elle soit réorganisée et qu’elle puisse pourvoir des formations dans plus de spécialisations, telles les maladies rénales et l’oncologie. « Il faut former plus d’infirmiers et on pourrait faire des échanges dans le cadre d’une migration circulaire. » Pour l’heure toutefois, constate Ram Nowzadick, « l’école est en déphasage » avec cette idée. Il demande la mise sur pied de trois campus dans le Nord, à Candos et dans le Sud afin de répondre à l’appel, « jusqu’à 2050 et au-delà ». De plus, « les postes vacants pour des formateurs d’infirmiers à la School of Nursing doivent être remplis ». Les syndicats demandent en sus de cela un accès gratuit à l’Internet dans les hôpitaux pour une meilleure communication.

D’un point de vue plus général, Ram Nowzadick a demandé que le système de transport gratuit soit revu car « nombreux sont ceux, dont des handicapés, des étudiants et des personnes âgées, qui devraient bénéficier de ce système et qui sont abandonnés sur les arrêts d’autobus ». C’est ainsi qu’il préconise une carte électronique pour enregistrer la présence des passagers dans le bus. Cette formule, poursuit-il, permettrait ainsi aux compagnies de ne percevoir la contribution financière du gouvernement que si leurs bus ont transporté suffisamment de passagers.

Une demande a aussi été faite afin que la taxe soit enlevée sur les allocations des pensionnés, sur les « lump sums », « severance allowances » et « sick leaves ». De même que sur les familles dont les enfants entreprennent des études. « On demande aussi que les frais universitaires, à Maurice comme à l’étranger, puissent être déduits dans les « emoluments » des parents. » Une même approche est sollicitée pour les personnes prenant une assurance médicale.

Ram Nowzadick demande aussi une voie pour les motos en vue de diminuer le nombre d’accidents impliquant ce type de véhicule. D’autre part, il demande qu’outre l’installation électrique, de l’eau et l’aménagement de routes asphaltées avant l’obtention d’un permis pour un morcellement, « que le gouvernement y ajoute aussi l’aménagement d’un terrain de jeux pour le bien-être des habitants ». Enfin, il demande « que les chauffe-eau solaires soient gratuits pour toutes les familles », précisant que « seules certaines familles bénéficient actuellement d’un subside ».

Atma Shanto pas invité

Les consultations en vue du prochain budget ont démarré hier. Les différentes fédérations et confédérations syndicales ont eu l’occasion d’évoquer leurs propositions et soumettre leurs mémoires. Cela n’a toutefois pas été le cas pour la Fédération des Travailleurs Unis (FTU) et d’autres organisations affiliées. Le négociateur, Atma Shanto, n’a pas reçu d’invitation et a d’ailleurs écrit une lettre au Premier ministre à ce sujet.

« As actually consultation is going on with several stakeholders in the context of 2017/18 budget, we feel that the federation has been completely ignored and therefore is requesting for urgent remedial action ». Cette requête d’Atma Shanto, qui représente également le Trade Union Consultative Congress et la Federation of Hotels Taxi Associations, fait suite à la rencontre tenue entre les dirigeants syndicaux et Pravind Jugnauth hier. Alors que jusqu’ici il a toujours été invité aux consultations prébudgétaires, Atma Shanto n’a pas été invité cette année.

Dans sa lettre, il rappelle que la fédération qu’il représente est l’une des plus importantes du pays.

De même, il affirme avoir plusieurs dossiers importants à discuter, comme celui des taximen d’hôtels. Dans sa lettre, il avance : « Les chauffeurs de taxi d’hôtels font face à beaucoup de problèmes. Plusieurs décisions prises lors des réunions ministérielles ont été rejetées par les directeurs d’hôtels et l’AHRIM. »

Atma Shanto demande ainsi au Premier ministre d’accorder une réunion à la fédération afin qu’elle puisse exposer son point de vue sur tous ces sujets et la préparation du budget.

Sollicité quant à sa mise à l’écart des consultations, Atma Shanto déclare ne pas savoir s’il s’agit d’un oubli ou d’un acte délibéré. « Je ne peux répondre à la place du ministre des Finances. Toutefois, je réitère ma demande pour une rencontre car j’ai l’impression que toutes les confédérations ont été invitées, sauf nous. »