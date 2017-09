EXPORTATIONS: Les Comores dans le viseur de Maurice

Les Comores deviendront-elles un partenaire commercial important de Maurice ? Suite à une visite d’étude effectuée par Enterprise Mauritius en août dernier, l’organisme dirigera une délégation mauricienne composée de 20 entreprises aux Comores du 23 au 29 septembre. Ces entreprises issues de divers secteurs présenteront leurs produits aux potentiels acheteurs comoriens.

L’objectif de la visite d’étude menée par Enterprise Mauritius était de tâter le pouls du marché comorien pour voir si les produits mauriciens peuvent y être exportés. Cette première visite comprenait des enquêtes de marché, des enquêtes sur les prix et des rencontres avec les acteurs principaux de la chaîne de distribution à Moroni. L'étude de pré-mission avait été menée par Honita Cowaloosur, manager de la division d’Afrique à Enterprise Mauritius, et soutenu par Djae Said Salim, consul honoraire de Maurice aux Comores, de même que l'Union des Chambres de Commerce, d'Industrie et d’Agriculture (UCCIA).

Selon Enterprise Mauritius, des acheteurs ont déjà soumis une liste de produits qu'ils souhaitent obtenir de Maurice. Elle tentera en ce sens une stratégie de marketing personnalisée consistant d'abord à identifier la demande et, ensuite, à faire correspondre les fournisseurs mauriciens. Les membres de la délégation mauricienne sont déjà en négociations avec de potentiels acheteurs comoriens. Pour Enterprise Mauritius, ces négociations devraient déboucher dans des transactions concrètes pendant la mission en septembre.

Pour l’organisme local, le succès de ce projet est déjà visible. Le consul honoraire de Maurice aux Comores et certains acheteurs sont présents à Maurice. Ils ont visité les locaux de fournisseurs potentiels mauriciens avant le grand événement attendu à Moroni la semaine prochaine. Par ailleurs, Enterprise Mauritius avance qu’un soutien sera offert aux femmes entrepreneurs comoriennes pour prospecter les possibilités et tester leurs produits en vue d’être certifiés par les laboratoires mauriciens pour la foire EFOICOM, qui se tiendra le 28 septembre. Une rencontre est aussi prévue avec des fabricants de matériaux d'emballage pour la valeur ajoutée aux produits comoriens.