FLORÉAL NEWS : After Midnight et Sierra Redwood maintenus en excellente condition

Deux pensionnaires de l’entraînement Rameshwar Gujadhur sont ceux qui ont retenu l’attention lors de cette séance du vendredi 6 octobre. Pour rappel, After Midnight et Sierra Redwood ont été en action lors de la 26e journée et ne se sont contentés que d’un travail de maintenance. Ces deux chevaux ont fait preuve d’une belle régularité ces derniers temps, le deuxième donnant l’impression d’être en pleine ascension. Sur leur bonne forme du moment, ils devraient une fois encore faire l’arrivée. Toujours au sein du même établissement, Mr Leyend semble avoir retrouvé ses moyens. Le voir briguer une victoire d’ici à la fin de la saison serait dans la logique des choses. Birds Eye View nous a paru mieux avec une course dans les jambes. Il mérite d’être repris, alors que Ramaas, Seven Fountains et autre Declarator affichent une forme stable.

Roby Bheekharry n’étant plus attaché à l’entraînement Preetam Daby, ses services ont été sollicités de part et d’autre. C’est ainsi qu’on l’a vu sur quelques chevaux de l’entraînement Maingard, dont Indian Tractor et Rebel’s Game. Si le premier semble posséder une belle marge de progression, en revanche, Rebel’s Game a pleinement profité de sa dernière course qui intervenait après un repos long de cinq mois. Havana Breeze, qui a couru en gros progrès à sa dernière sortie, semble avoir maintenu ses belles dispositions. Par contre, Duke The Duke nous a paru loin de sa forme optimale, alors que One Cool Dude semble avoir mal pris sa dernière course.

Du côté de l’entraînement Perdrau, c’est de loin Black Tractor qui a laissé la meilleure impression. Il n’a visiblement gardé aucune séquelle de sa dernière sortie (Colonel Draper Cup), à en juger par sa verve. S’il était prévu que cette course soit sa dernière de l’année, il n’est pas impossible que son entourage change d’avis sur la base de ses dispositions actuelles. Tout aussi dans une belle forme, Sunset Breeze est capable de boucler son année sur une belle note. Quant à Ole Gunnar, il peut davantage progresser.

The Deacon chez Sewdyal

L’entraînement Sewdyal compte un nouveau pensionnaire. Il s’agit de The Deacon, qui s’est déjà plié au programme établi par son nouvel entraîneur. Il a travaillé sous le regard attentif de Philippe Henry, qui tente le pari de lui faire reprendre goût à la compétition. Student Grant est un nouveau que les turfistes devront suivre en cette fin de saison. Son entourage est d’avis qu’il est suffisamment fit pour débuter en compétition. Chosen Path et Brave Leader ont maintenu une belle forme et seront encore utiles à leur entraîneur pour ces deux derniers mois de compétition.

Du côté de Gilbert Rousset, pas grand-chose à signaler, si ce n’est que Karraar n’a rien perdu de sa superbe. Il a regagné le centre pour préparer la Coupe d’Or dans les meilleures conditions. Son compagnon d'entraînement Scotsnog, qui pourrait aussi être au départ de la dernière classique de la saison, peut s’améliorer davantage. The Brass Bell et Lee’s Star ont été maintenus dans une belle forme.

De la dizaine de chevaux qui se sont exercés à l’entraînement Merven, c’est sans aucun doute Gold Medalist et In Your Face qui ont retenu l’attention. Piloté par un Chisty peu inspiré à sa dernière sortie alors qu’il était le grandissime favori de sa course, le premier nommé est largement capable de se racheter et d'ouvrir par la même occasion son compteur. De son côté, In Your Face a encore progressé avec une compétition dans les jambes. Il mérite une sérieuse considération lors de son prochain engagement. Kentucky Bluegrass a été l’auteur d’un travail intéressant sous la conduite de Vishnu Ponnen. Il devrait être plus percutant à sa prochaine sortie.

Shirish Narang, qui connaît une fin de saison compliquée après un début en fanfare, peut compter sur Gameloft, Magic Jay, Kimberley et autre Anton Ruskin pour conclure sur une belle note. Ces chevaux respirent actuellement la santé. Le récent vainqueur Swinging Captain a été un des premiers chevaux à s’exercer lors de cette séance. Il a maintenu une belle forme.