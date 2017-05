FLOREAL NEWS : Jullidar et Seven League Boots sur la montante

Comme ce fut le cas le vendredi précédent, on a eu droit à une séance animée vendredi dernier (ndlr : 29 avril) au centre Guy Desmarais, où plus d’une centaine de coursiers ont travaillé malgré une piste rendue quelque peu boueuse par les averses.

L’entraînement Merven, qui connaît un début de saison compliqué, pourrait se donner bol d’air frais avec Jullidar et Seven League Boots qui nous ont paru sur la montante en ce vendredi matin. Le premier nommé s’est distingué lors d'un travail en binôme aux côtés de Moi Power dont c’était le dernier entraînement pour le compte de cet établissement. Il mérite d’être suivi de près car il donne l’impression d’avoir progressé sur sa dernière course. Il en est de même pour Seven League Boots, qui s’est présenté dans de meilleures dispositions. Grand cadre, sa première sortie lui a fait un bien énorme et il devrait montrer un tout autre visage à son prochain engagement. Triad Of Fortune a retrouvé le centre pour une mise au vert après sa dernière course. Il est toujours dans une belle forme, contrairement à Fyrkat et Kentucky Bluegrass qui semblent pouvoir progresser davantage.

Chez Perdrau, Black Tractor n’a gardé aucune séquelle de sa dernière course victorieuse et ne devrait pas tarder à retrouver la compétition. En revanche, Kalinago a paru loin de son meilleur niveau. Avishek Seeburn a dû sortir les grand moyens pour que Harryhopeithappens s’applique lors de son travail. Les nouveaux New Golden Age (Sola) et Mighty Hash (Seeburn) s’exercent côte à côte dans un travail léger sous le regard attentif de Rakesh Doyal. À noter que Midnight Man a déjà entamé sa préparation sous les couleurs de cet établissement en provenance du yard de Shyam Hurchund.

Mr Bond intenable

Mr Bond est un des chevaux de l’entraînement Rameshwar Gujadhur les plus au point physiquement. Intenable sous la selle de Naveen Reegah, l’alezan a terminé son travail avec une belle aisance. Sa prestation à Port-Louis doit être suivie de près. Moins percutant que son compagnon d’entraînement, Punters King nous a paru dans de meilleures dispositions avec une course dans les jambes. On a toutefois remarqué qu’il suait sur l’encolure à la fin de son travail. Ramaas et Lucky Valentine nous ont semblé sur une pente ascendante contrairement à Declarator qui aura besoin d’une voire deux courses additionnelles pour retrouver ses bonnes sensations.

Du côté de Gilbert Rousset, la présence d’Exit Here (Teeha) n’est pas passée inaperçue. Pour rappel, ce coursier avait bénéficié d’un mois de repos après s’être blessé dans son box à la veille de la Duchesse. Le centre Guy Desmarais est un passage obligé dans son processus de remise à niveau. Lors de cette séance, il n’a fait que du trot. Nishal Teeha a pris beaucoup de soin avec No Resistance dont la verve était apparente en ce vendredi matin. Resplendissant de santé, il devrait nous montrer un tout autre visage à sa prochaine sortie. Count Henry est de passage au centre après sa démonstration et s’est exercé aux côtés de l’autre nouveau Top Of The Rock. Melson est dans une forme splendide.

Chez Vincent Allet, Dealer’s Charm donne l’impression de n’avoir pas trop souffert de ses débuts intervenus par piste boueuse. Beau modèle, il a laissé une belle impression lors de son travail sous la conduite de Nitish Oodith. Rap Attack, qui devrait en principe retrouver un parcours rallongé à sa prochaine sortie, n’a pas été en reste. Il est actuellement dans une belle forme. Moonlight Runner a travaillé à l’allonge dans le grand manège sous les ordres de Ravi Rawa.

À l’entraînement Gujadhur, pas grand-chose à signaler, si ce n’est que Silver Snaffles (Goomany) nous a paru mieux que le vendredi précédent. Kemal Kavur, bien qu’arborant une robe améliorée, donne l’impression de pouvoir progresser davantage. Without A Doubt (Louis) est toujours dans une belle forme, alors que Disco Al a été sousmis à un travail au strong canter sur deux tours de piste en fin de séance.