FMSC - FOOTBALL, FESTIVAL 7 ET 5 A-SIDE: WMA et PADCO font le show !

La Wastewater Management Authority et PADCO ont été intraitables lors du Festival 7 et 5 A-Side de football qui s'est tenu dimanche dernier sur le terrain du Gymkhana à Vacoas. 12 équipes étaient en lice chez les messieurs et autant dire que la WMA a fait parler sa puissance de frappe. Après deux succès contre SMB Sports Club sur le score de 2 buts à 1 et sur Princes Tuna sur le plus petit score qui soit, l'équipe victorieuse a pris la mesure de Leal Group en quart de finale. Le spécialiste en traitement des eaux usées, l'a emporté sur le score de 2 buts à 0. Dans le carré d'as, les coéquipiers d'Aboobakar Augustin ont eu un peu plus de mal, l'emportant sur le score d'un but à zéro devant Medine. En finale, WMA a encore une fois assuré le service minimum contre Harel Mallac, score final, 1 but à 0.

Chez les dames, la victoire est revenue à PADCO. L'entreprise basée à Riche-Terre a dominé Princes Tuna sur le score de 2 buts à 0 avant de s'offrir une promenade de santé contre la MCB Club par 4 buts à rien. La capitaine des Bleues, Martine Kelly, s'est fendue d'un beau triplé alors qu'Eveline Vulcain y est également allée de son petit but. À titre d'information, Kelly a inscrit les deux seuls buts de la victoire face à Princes Tuna. PADCO est tout simplement au dessus du lot pour conserver son bien. La MCB, pour sa part, est monté sur la deuxième marche du podium tandis que Princes Tuna a terminé troisième.

CHEVAUX — EXPORTATION VERS L'EUROPE: L'ICAC alertée

Le non-respect des conditions imposées par l'Union Européenne en ce qui concerne la mise en quarantaine des chevaux avant leur exportation vers le vieux continent par un des centres de quarantaine à Maurice continue à provoquer des remous. C'est en effet, le moins que l'on puisse dire avec cette démarche pour alerter la Commission Anti-Corruption (ICAC) les dessous de cette affaire? Selon les informations de Week-End, tout laisse croire qu'au sein du ministère de l'Agro-industrie, il existerait un gros malaise autour de ce dossier. Notamment sur la décision du département de vétérinaire d'accorder deux permis d'importer des chevaux pour mettre en quarantaine dans le même compound.

Comme démontré dans notre édition de la semaine dernière, RG Poste Lafayette Training & Quarantine Centre a fait entrer, en moins d'un mois, soit le 20 juillet et le 21 août respectivement deux contingents de chevaux pour être mis en quarantaine. Or selon le protocole qui existe entre Maurice et l'Union Européenne, il doit avoir une temps de 90 jours entre deux quarantaine de chevaux. Ceci dans le but d'éviter toute contamination à l'African Horse Sickness (AHS) lorsque ces chevaux vont fouler le sol européen.

Malgré une lettre émise par le Import Permit Committee du ministère de l'Agro Industie qui a demandé à RG Poste Lafayette Training & Quarantine Centre de respecter scrupuleusement ces conditions, ce dernier n'a pas bougé d'un iota. Surtout que depuis que cette affaire a été mise au grand jour beaucoup de rumeur circule autour de ce dossier. Ce qui pousse la démarche vers l'ICAC, pour tirer cette histoire au clair. D'autant que si, une fois, arrivée en Angleterre les chevaux ne sont pas autorisés à être démarquer par les autorités anglaises, il va sans dire que toute cette industrie sera mis à mal. Ce qui pourrait être un des plus gros scandale vis-à-vis de l'Europe.

Affaire à suivre…

JIOI 2019 – PREMIER RASSEMBLEMENT: Les présélectionnés au Domaine Izi ce samedi

Le Club Maurice Committee (CMC) organisera, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, le premier grand rassemblement des présélectionnés en vu des 10èmes Jeux des Iles de l'océan Indien 2019, ce samedi au Domaine Izi à Bambous, Médine. Selon le président du CMC, Giandev Moteea, ce sera la toute première fois qu'un rassemblement est organisé à l'intention des présélectionnés et qui réunira quelques 550 athlètes. « Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Stephan Toussaint, a mis l'emphase sur l'esprit d'équipe et de notre côté, nous faisons notre maximum pour que cette journée soit une réussite », a-t-il déclaré. La journée débutera à 11h30 avec la partie protocolaire suivi ensuite d'un déjeuner pour les athlètes en présence du ministre Toussaint. A noter qu'en amont de ce rassemblement, les présélectionnés marcheront d'Ebène au Plaza, dans le cadre d'une sensibilisation contre la drogue et qui devrait voir la présence du Premier ministre Pravind Jugnauth.