To follow this week

Rasta Rebel est le cheval que nous avions repéré la dernière fois. Cet alezan, qui effectuait son baptême du feu au Champ de Mars, s’était fait prendre de vitesse dans la descente vu l’allure régulière de la course. Il s’était quelque peu rapproché à partir de la dernière courbe pour terminer dans le paquet. Il sera plus percutant avec une course dans les jambes.

Les Retraits

1re course : Halabaloo, Yoda Man, Smitten

2e course : Rock on Geordies, Tigre Libre, My Man Alex, Kimberley, Masaar, Varational

3e course : Gimme Green, The Deacon, Ocean Drive South, Brachetto, Masaar, Varational

4e course : Schachar, Mexican Sun, It Doesn’t Matter

5e course : Charles My Boy, Captains Chronicle

6e course : Mootahadee

7e course : Rock On, Anton Ruskin, Declarator, Singita Sweni

8e course : Rasta Rebel, Put Foot Singe

Changements de harnachements

1re course : RASTA REBEL (101) : Blinkers 1st time, CAPTAIN NERO (108) : Blinkers off

2e course : KILROY (201) : Blinkers 1st time, Drop Noseband again, CHESTER’S WISH (EA) : Blinkers again, Side Winkers & Nicholson Bit off

3e course : BRACHETTO(307) : Blinkers again

4e course : IMPRESSED (407) : Tongue-Tie off, BLACK TRACTOR (403) : Side Winkers off, Drop Noseband again, IN THE TRENCHES (404) : Noseband off, Side Winkers 1st time THE DEACON (EA) : Side Winkers 1st time, Blinkers & Noseband off

5e course : CASH LORD (501) : Side Winkers off, MOONLIGHT RUNNER (502) : Blinkers 1st time, BURG (505) : Noseband off, Pacifiers 1st time, Earplugs 1st time , Tongue-Tie 1st time, BELLICOSITY (506) : Pacifiers off, Headband 1st time 6e course : ALPHA PEGASI (603) : Tongue-Tie off 7e course : MEXICAN SUN (701) : Tongue-Tie 1st time

8e course : ANAFESTO (802) : Blinkers off, Side Winkers again, Earplugs 1st time

Bonne impression

1re course : Punters King, Social Network, Lord Wellington, Vigilante, Montante

2e course : Kilroy, Var’s Dream, Purple Rock, Rock On

3e course : Singita Sweni, Red Hot Poker, Brachetto, Count Henry, Without A Doubt

4e course : Al Dangeur, Antwerp, Black Tractor, In The Trenches, Impressed, Triad Of Fortune, Tigre Libre

5e course : Navistar, Burg, Canadian Dollar, In Your Dreams

6e course : Split The Breeze, Alpha Pegasi, Mr Leyend, The Tripster

7e course : Dealer’s Charm, Greatfiveeight, Zen Master, Kimberley

8e course : Seven Carat, Anafesto, Studiolo, Tornado Man, Commodus

Exotic Bets

LÉVÉ PILÉ (WIN)

Var’s Dream

Without A Doubt

Dealer’s Charm

LÉVÉ PILÉ (PLACE)

Punters King

Rock On

Right To Tango

Black Tractor

Burg

Mr Leyend

Kimberly

Studiolo

ROVING BANKER

Social Network

Rock On

Count Henry

Triad Of Fortune

Canadian Dollar

The Tripster

Zen Master

Seven Carat

LÉVÉ PILÉ (WIN + PLACE)

Social Network (P)

Var’s Dream (W)

Without A Doubt (W)

Black Tractor (P)

Burg (P)

Mr Leyend (P)

Dealer’s Charm (W)

Seven Carat (P)