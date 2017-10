To follow this week

Kingmambo’s Legacy et Roman Silvanus sont les chevaux que nous avions repérés la dernière fois. Kingmambo’s Legacy avait couru en net progrès, bien qu’il se soit montré quelque peu ardent. Il avait suivi dans le sillage des meilleurs, mais étant un grand cadre, il a pris du temps avant de trouver sa vitesse de croisière. Ce n’est que dans le 100 derniers mètres qu’il a vraiment retrouvé la plénitude de ses moyens. Roman Silvanus a été desservi par un manque de rythme. Faisant la course parmi les derniers, il avait dû attendre la dernière ligne pour se mettre en évidence vu qu’un adversaire n’avançait pas devant lui. Il a refait du terrain mais c’était trop lui demander pour faire mieux qu’une quatrième place.

Retraits

1e course : Megahmuti, Ready For Take Off, Captain Rockhopper.

2e course : Avail, Skip The Red, Beach In A Bottle, Varadiso, Secret Idea.

3e course : Aficionado, Cula, Silver Dice, Zagazig.

4e course : Major Jayn Elysian Park.

5e course : Bastille Day.

6e course : Mountain Master.

7e course : ANNULÉE

8e course : Wing Man, Commodus.

Changement de harnachement

1e course : BELLICOSITY (101) : Side Winkers off, Blinkers again, EAr Plugs 1st time, MASAAR (104) : Noseband off, Blinkers again, ROCK ON (105) : Blinkers again, VARATIONAL (107) : Side Winkers off, Blinkers 1st time, STORM CLIPPER : Hood 1st time.

2e course : CULA (201) : Drop Noseband off, APPLE JACK (203) : Side Winkers 1st time, IMPRESSED (205) : Tongue Tie again.

3e course : MAJOR JAY (302) : Noseband 1st time, BEACH IN A BOTTLE (305) : Noseband again.

4e course : IN THE LOOP (403) : Blinkers off, Noseband again, PROMISSORY (408) : Blinkers off, Side Winkers 1st time, IMPERIAL DANCER (410) : Blinkers off, Tongue Tie again.

5e course : OPEN HEIR (501) : Side Winkers 1st time

6e course : BOUCLETTE TOP (604) : Nicholson Bit Off, DISCO AL (605) : Side Winkers off

7e course : PRINCE OF ARABIA (705) : Noseband again

Bonne impression

1e course : Secret Idea, Varational, Storm Clipper, Masaar, Varadiso

2e course : Cula, Apple Jack, Burwaaz, Mount Fuji

3e course : Avail, Beach In A Bottle, Seven Oceans, Major Jay

4e course : Glen Coco, Gimme Green, Glorious Goodwood, Promissory

5e course : Olympic Bolt, Rap Attack, Kemal Kavur, Aficionado

6e course : Parachute Man, Solar Star, M L Jet, Kingmambo’s Legacy, Dawn Raid

7e course : Roman Silvanus, Zagazig, Starsky, Prince Of Arabia, Sea Pass

Exotic bets

LEVE PILE (WIN)

Secret Idea

Mount Fuji

Avail

Sea Pass

LEVE PILE (PLACE)

Masaar

Apple Jack

Seven Oceans

Gimme Green

Rap Attack

M L Jet

Zagazig

ROVING BANKER

Varational

Mount Fuji

Avail

Glorious Goodwood

Kemal Kavur

Kingmambo’s Legacy

Zagazig

LEVE PILE (WIN+PLACE)

Secret Idea

Burwaaz

Avail

Glorious Goodwod

Rap Attack

Solar Star

Sea Pass