FUTSAL - BIG 10 ET PREMIERSHIP, DERNIÈRE JOURNÉE  : Le suspense demeure ENTIER...

Place aujourd'hui à l'ultime et dernière journée des deux championnats de Futsal, à savoir le Big 10 et la Premiership League. Chez les élites, Vacoas-Phoenix Swallows se retrouve dans l'obligation de s'imposer tout en espérant un faux pas des Rose-Hill Red Warriors. Les deux formations possèdent le même nombre de points, soit 21. Les Swallows affrontent l'AS Vacoas-Phoenix dans un duel fratricide qui devrait normalement tourner à l'avantage du premier nommé. Les Red Warriors n'ont, quant à eux, pas été gatés puisqu'ils jouent contre le troisième, l'AS Malherbes. La bande à Robin Nurjandoa devra s'imposer par une marge d'au moins cinq buts pour espérer accrocher le premier titre de l'histoire. Le moindre faux pas, pourrait donc sérieusement décider de l'issue du tournoi. Du côté de la Premiership League, c'est Chamarel Wanderers qui occupe le fauteuil de leader avec 20 unités, soit deux de plus que Phoenix Academy et Valentina FC. A priori, la formation de l'Ouest de l'île ne devrait éprouver aucune difficulté, à s'imposer contre Solferino FC, seulement 8ème de la Ligue avec deux victoires au compteur. Toutefois, Phoenix Academy aura un match compliqué contre Union Park Barefoot, actuellement au pied du podium. Valentina (3e), n'a pas de souci à se faire puisqu'il affrontera le dernier de la classe, Pointe-aux-Piments Santos.



Le programme (9e tour)

Gymnase de Paillotte (à partir de midi)

Big 10 League

ASVP vs Vacoas-Phoenix Swallows

Castel Celtics vs Triolet Revengers

Premiership

Holyrood Youngstars vs Allée Brilliant Warriors

Union Park Barefoot vs Phoenix Academy

Gymnase James Burty-David (à partir de midi)

Big 10 League

Rose-Hill Red Warriors vs AS Malherbes

Phoenix Scholar vs Pointe-aux-Piments Fire City

Polar Stars vs Dagotière Swansea

Premiership

Chamarel Wanderers vs Solferino

Valentina FC vs Pointe-aux-Piments Santos

Rivière des Anguilles Young Boys vs Triolet Sharks