FUTSAL TELECOM QUALIFIERS 2017 : Deux walk-overs et un carton plein

On a joué dimanche au gymnase de Paillote pour le compte de la deuxième journée des Telecom Futsal Qualifiers. Une bagatelle de 52 buts si l’on prend en considération les deux walk-overs a été marquée par les équipes engagées, qui ont voulu se positionner en amont de la deuxième partie du tournoi.

On note ici le large succès dans le groupe D de Phœnix Scholar aux dépens de Union Park Barefoot (7-1). Certes, la défaite lors de la journée inaugurale contre les Vacoas-Phœnix Swallows pèse lourd dans la balance à l’heure des comptes. Mais les Scholars se retrouvent en bonne position, alors qu’ils seront au repos cette semaine. Ils n’ont d’ailleurs pas profité de la défaite des Swallows (2-1) aux mains du Valentina FC en ouverture de la troisième journée du groupe D.

Dans le groupe C, l’Amicale Sportive Malherbe a enregistré une confortable victoire (3-1) aux dépens de Rivière des Anguilles YB (3-1, avant de céder au forcing des Polar Stars, pour leur deuxième sortie de la journée (4-4). Les Curepipiens conservent toutefois la tête du groupe, avec sept points, soit deux de mieux que les Stars. Les Sudistes, pour leur part, se sont bien rachetés contre les Hollyrood Youngsters. Une victoire 6-1 leur permet de s’accrocher à la troisième place, alors que les Youngsters ont forcé un peu plus tôt dans la journée les Polar Stars au nul.

On a enregistré par contre deux victoires sur tapis vert dans le groupe E. Les Triolet Sharks ne se sont pas présentés sur le terrain, laissant ainsi la victoire à Allée Brillant Warriors et Dagotière Swansea. L’AS Vacoas-Phœnix, leader du groupe E, par contre, a fait le plein de points pour sa deuxième journée de compétition. Deux sorties, deux victoires, aux dépens de Dagotière Swansea (2-0), puis 4-0 contre Allée Brillant Warriors. Les Vacoassiens se retrouvent du coup seuls en tête avec neuf points et une différence positive de 12 buts marqués et une défense parfaitement étanche.

La prochaine journée verra les équipes des groupes A et B en action. Dans le groupe A, les Castel Celtics, deuxièmes, s’en prendront aux Triolet Revengers, leaders de la poule. Ces derniers comptent six points, deux de mieux que leur adversaire du jour. La Phoenix Academy et les Pointe aux Piments Santos s’affronteront pour la troisième place de la poule A.

Ce dimanche, quatre rencontres sont prévues dans la poule B. En lever de rideau, Solferino FC tentera de se défaire de Pointe aux Piments Fire City. Les Rose-Hill Red Warriors, leaders de la poule, tenteront de consolider leur avance au cours de leur confrontation contre les Chamarel Wanderers. Ensuite, le Solferino FC et les Chamarel Wanderers s’affronteront, avant de laisser la place aux deux leaders de la poule, Pointe aux Piments Fire City et les Rose-Hill Red Warriors. À noter que les rencontres se joueront au gymnase de Paillote.