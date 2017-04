THE GAËTAN HALBWACHS CUP : La première d’Alpha Pegasi

Requinqué après la victoire de Golden Ball une semaine plus tôt, l’entraînement Perdrau a poursuivi sur sa lancée samedi dernier en s’adjugeant un beau doublé. Avec l’aide de Kersley Ramsamy qui commence à prendre goût à monter au Champ de Mars après avoir pris du temps pour trouver ses marques sur notre hippodrome, cette formation s’est illustrée d’abord par Black Tractor avant qu’Alpha Pegasi ne vienne mettre tout le monde d’accord dans l’épreuve phare pour s’offrir sa première victoire à Maurice.

Jeanot Bardottier s’est aussi signalé par un doublé par l’entremise de Social Network et Greatfiveeight pour le compte des entraînements Raj Ramdin et Preetam Daby respectivement, tandis que Steven Arnold et Gujadhur maintiennent leur belle régularité en s’offrant une quatrième victoire de rang en autant de journées par le bias de l’outsider Apple Pie.

Sur le papier The Tripster partait avec la faveur des pronostics, étant le seul véritable frontrunner de la course. S’il dirigea les opérations comme attendu, il ne put contenir la fulgurante remontée d’un Alpha Pegasi complètement retrouvé et piloté en toute confiance par le jeune Kersley Ramsamy. Plusieurs chevaux s’élancèrent maladroitement à l’ouverture des boîtes de départ, dont The Tripster, sur lequel Swapneel Rama dut s’employer pour que le favori retrouve son bon pied.

Pendant ce temps, c’est Ryder Cup qui s’empara de la position tête et corde mais se fit éventuellement débordé par l’élève de Simon Jones, qui avait retrouvé sa vitesse de croisière. Jolie Roger évoluait à l’extérieur de l’éventuel vainqueur, qui était bien calé à la corde en quatrième position, tandis que Tabreek, quelque peu ardent, donnait du fil à retordre à Brandon Lerena. Le Sud-Africain n’eut d’autre choix que de déboîter sa monture et en ce faisant, poussa New Hampshire plus en épaisseur. Split The Breeze en profita pour se rapprocher de la corde et précédait Mr Leyend.

Même s’il fut quelque peu retenu par Swapneel Rama après avoir fourni des efforts pour prendre la tête, The Tripster avait les choses bien en main et se permit même le luxe de garder Ryder Cup a distance respectable dans la ligne d’en face. Steven Arnold ne broncha pas, sans doute en raison du lourd handicap que portait son coursier. En revanche, New Hampshire tentait désespérément d’améliorer sa position mais en vain.

The Tripster durcit graduellement l’allure à partir de la route. Ryder Cup et Jolie Roger prirent sa foulée tandis qu’Alpha Pegasi fut monté aux bras pour rester au contact. New Hampshire tentait également de rester dans le coup mais au vu de son parcours exécrable, c’était trop lui demander. Le meneur aborda la dernière ligne droite en vainqueur. Ryder Cup fut le premier à se mettre en évidence, alors que Kersley Ramsamy choisit l’intérieur sur Alpha Pegasi. Jolie Roger était également là mais fut incommodé par Ryder Cup qui pencha sur sa gauche, étant lui-même victime du changement de ligne de The Tripster. Swapneel Rama plaida coupable de careless riding et fut sanctionné d’une semaine de mise à pied pour cette faute.

Entre-temps Alpha Pegasi profita du boulevard qui s’offrait à lui à l’intérieur pour prendre la mesure du meneur. Sous la monte énergique de Ramsamy, il s’en alla cueillir ses premiers lauriers au Champ de Mars, à la grande joie de son entourage. The Tripster conserva le premier accessit devant Split The Breeze qui coiffa Ryder Cup pour la troisième place. Jolie Roger aurait sans doute fait davantage sentir sa présence s’il n’avait pas été incommodé et on remarqua que son jockey ne persévéra pas. Par une piste à 3,0 unités et une lice installée à 3,70m, Alpha Pegasi boucla les 1365m dans le temps moyen de 1.26.09.

Meilleur chrono à Var’s Dream

Une fois de plus, comme c’est souvent le cas en cette période de l’année, le mauvais temps a troublé le déroulement de certaines épreuves. Ajouté à cela, les false rails avaient été placés à 3,75m entre les 1250m et le dernier tournant. Ce qui représentait une distance additionnelle d’environ 20 mètres à parcourir sur un tour de piste. Tous ces éléments n’ont pas été favorables à la réalisation de bonnes performances chronométriques.

Il faut dire que suite aux averses qui avaient arrosé le Champ de Mars durant les soirées précédentes, la piste était devenue molle. Le pénétromètre affichait déjà 3,1 unités jeudi matin, mais devait évoluer à 3,2 durant la matinée de samedi, avant de repasser à 3,1 au début de la journée. Ces conditions influencèrent les chronos dès l’épreuve d’ouverture qui vit la victoire de Social Network en C9 (0-20) sur 1400m en 1.28.58. Deux autres 1400m étaient au programme. C’est le deuxième, réservé aux coursiers de la C7 (B36), qui fut lancé sur les meilleures bases. À titre de comparaison, les premiers 600m furent couverts en 38.07 contre 38.65 et 39.42 sur la partie correspondante des quatrième et première épreuves.

Cependant, l’état de la piste se dégradant au fil des courses, Greatfiveeight fut crédité de 1.29.34, ce qui le situe à 0.05.18 du class record de Kremlin Captain. Black Tractor s’imposa également un peu plus tôt à plus de 5 secondes du temps référentiel du Benchmark 41 avec un chrono de 1.28.09. C’est d’ailleurs la moyenne enregistrée par les différents vainqueurs de cette journée.

Dans ce contexte, la performance de Var’s Dream sur le kilomètre mérite d’être soulignée. En effet, le coursier entraîné par Amardeep Sewdyal surclassa le champ à l’issue d’un pillar to post et il boucla le kilomètre en 0.58.16. Ce qui le situe à 0.01.24 seulement du class record de Mount Hillaby. N’était la présence des false rails et une piste molle, il aurait certainement pu titiller le class record sur 1000m en B36.

Les frontrunners avantagés

En raison de l’état de la piste, la plupart des finisseurs ont eu du mal à s’exprimer. Count Henry fut parmi les exceptions, puisqu’après avoir suivi en queue de peloton dans la troisième épreuve, il contourna tous ses adversaires à partir de la route pour gagner en roue libre. Il fut le seul de sa course à descendre sous les 38 secondes sur les derniers 600m. Apple Pie fut également l’auteur d’un joli finish dans la cinquième course. Toujours septième à 10,90L du meneur au poteau des 600m, cet élève de Ramapatee Gujadhur refit tout son retard pour s’imposer par 1L devant Burg.

Alpha Pegasi s’imposa également au finish dans l’épreuve principale, mais il suivit moins en retrait que Count Henry et Apple Pie. Reste qu’il termina en 0.36.81, tout comme Split The Breeze, qui vint compléter le podium. Les cinq autres vainqueurs de la journée ont adopté la course à l’avant. Le plus impressionnant ne fut autre que Var’s Dream, qui s’imposa par 6,30L, avec à la clé un chrono de 0.34.81 sur les derniers 600m traditionnels. Il fut d’ailleurs le plus rapide de la journée sur la partie correspondante.