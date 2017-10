GOLF - AFRASIA BANK MAURITIUS OPEN, 30 NOVEMBRE-03 DÉCEMBRE : Hend, Coetzee et Chawrasia confirment leur participation

Scott Hend, chef de file de l'Asian Tour Order of Merit, s'est inscrit à l'AfrAsia Bank Mauritius Open et effectuera donc un tee-off lors du fameux tournoi de golf tri-tours qui se tiendra en novembre prochain au Heritage Golf Club d'Heritage Resorts et qui compte déjà de grands joueurs. Hend, 14 fois vainqueur, durant sa carrière, rejoint sur le terrain le champion de l'Open 2010, Louis Oosthuizen, l'étoile montante française, Romain Langasque, et les gagnants de l'European Tour, Brandon Stone, George Coetzee et Dylan Frittelli pour le tournoi qui se tiendra du 30 novembre au 3 décembre.

Actuellement classé 78e mondial, Hend est le deuxième joueur mieux positionné au classement mondial officiel du golf, derrière le 21e mondial Oosthuizen. L'année dernière, Hend est devenu le premier Australien à gagner l'Asian Tour Order of Merit et le quatrième joueur dans l'histoire de l'Asian Tour à dépasser US$1 million de gains en une saison avec ses deux victoires du Tour. Cette année, il a continué sur cette impressionnante lançée en finissant sixième au Thailand Open et second à l'Omega European Masters, qui est co-organisé avec l'European Tour.

Il est actuellement classé quatrième, sur la liste des grands champions, avec la plus grande des victoires dans l'Asian Tour, y compris neuf durant toute sa carrière. Hend a également établi son meilleur classement dans le World Golf Championship de cette année, où il a terminé 10e ex aequo dans le WGC-Bridgestone Invitational. Le grand frappeur australien sera certainement un favori pour l'AfrAsia Bank Mauritius Open, vu sa victoire au Thailand Classic de l'année dernière, également un tournoi sanctionné par trois tours.

Le Sud-Africain George Coetzee quant à lui, a enclenché son retour dans l'European Tour, plus en forme, plus fort et avec quelques changements apportés à son swing car il travaille dans l'espoir d'obtenir un beau classement cette année. Après huit semaines d'inactivité, Coetzee a joué à l'Omega European Masters il y a quelques semaines, dans le cadre d'un entraînement qui sera suivi de sa participation à la majorité des événements restant du Tour de cette année. Cela comprend un retour à l'Ile Maurice, où il tentera de remporter l'AfrAsia Bank Mauritius Open pour la deuxième fois, suite à son triomphe au Heritage Golf Club en 2015. Bien qu'il n'ait pas pu se qualifier en Suisse, Coetzee reste focaliser sur la perspective globale.

« J'avais besoin d'un bon repos. J'ai eu huit semaines pour pratiquer et m'entraîner et je suis très enthousiaste pour le reste de la saison », a-t-il exprimé. « J'ai perdu 15 kilos. J'aime pratiquer avec une vision sur le long terme. Dans ce sens, le travail que j'ai effectué jusqu'à présent a été probablement le meilleur que j'ai accompli durant ces sept dernières années. Pour moi, il s'agit d'accepter que les choses changent et qu'il faut s'adapter tout le temps et continuer à travailler dur. On travaille toujours pour devenir meilleur et s'assurer que nos structures sont en place. »

Shiv Sankar Prasad Chawrasia, champion en titre de l'Indian Open et quatre fois vainqueur du Tour Européen, a rajouté son nom à un solide panel de joueurs asiatiques. Classé quatrième de l'Ordre du Mérite du Asian tour, Chawrasia a représenté l'Inde dans la compétition de golf masculine 2016 et détient un record incroyable lors de l'Indian Open. Il finit second en séries éliminatoires en 2015 et a ensuite remporté des titres consécutifs en 2016 et 2017. Il n'est que le troisième golfeur de l'histoire à avoir défendu avec succès l'Indian Open.

Il marque l'histoire du Tour Européen en 2008 ,lorsqu'il devient le premier joueur à gagner Masters indiens, lors ses débuts et était le troisième golfeur indien à gagner sur le Tour Européen. Cette année, Chawrasia a également reçu le prestigieux prix Arjuna de l'Inde en reconnaissance de ses performances sur la scène internationale au cours de la dernière décennie. Sa présence à l'AfrAsia Bank Mauritius Open souligne à nouveau la diversité du terrain pour un tournoi tri-sanctionné par le Sunshine Tour, le European Tour et le Asian Tour. Cette année, le champ du tournoi a été élargi pour inclure 156 professionnels en lice pour le prix de 1 million d'euros.

MCB Invitational 2017

Richard Toussaint l'emporte !

Le MCB Invitational, tournoi qualificatif en marge du prestigieux tournoi du MCB Tour Championship 2017, qui s'est déroulé les 13 et 14 octobre, au Links, (Par 71) au Legend, (Par 72) et au Constance Belle Mare Plage. La victoire est revenue à Richard Toussaint (handicap 10) qui s'est imposé in extremis devant Rémi Descaux (handicap 10) avec 42 points. Grégory Bouic (handicap 16) est, pour sa part monté sur la troisième marche du podium avec 41 pts. À noter que 72 golfeurs s'étaient alignés à cette compétition.

Les résultats

1. Richard Toussaint, 42 pts; 2. Remi Desvaux, 42 pts; 3. Grégory Bouic, 41 pts