GOLF — AU ZIMBABWE : Maurice 7e des championnats d'Afrique par équipe

Lors des championnats d’Afrique de golf par équipe qui se sont déroulés à Victoria Falls au Zimbabwe, la sélection mauricienne a pris la 7e place (913 points), la victoire revenant à l’Afrique du Sud. Il était quatre à défendre le quadricolore, à savoir Pierre Pellegrin, François Toulet, Rakesh Channoo et Ritish Venkamah.

Opposés aux représentants de 15 pays, les Mauriciens n’ont pas à rougir de cette prestation. « On a fait de notre mieux et les gars se sont donnés à fond jusqu’au dernier trou et dernier putt, malgré que ayons laissé beaucoup de points filer. On a fait face à de meilleures équipes que nous, mais nous avons pu réaliser une bonne prestation. Cette compétition nous a permis de nous jauger », nous déclare Pierre Pellegrin.

L'Afrique du Sud, qui remporte son huitième titre en équipe, termine avec 845 points, devant le Zimbabwe (875 points) et La Réunion (890 points). Pierre Pellegrin, qui finit à la 16e place au général, signe la meilleure performance mauricienne au niveau individuel. Le Sud-Africain Malcom Mitchell prend la première place, suivi du Zimbabwéen David Amm et de l’Égyptien Issa Abu Al Ela.

« Je suis vraiment fier d’avoir représenté Maurice à cette compétition. Je remercie la fédération, le président Christopher Curé et le capitaine Yannick Merven pour m’avoir donné cette chance. J’ai vécu une incroyable aventure avec mes coéquipiers. C’était une bonne expérience qui m’aidera pour le reste de la saison », souligne Pierre Pellegrin.

Ce dernier est toujours à la recherche d’un sponsor afin de l’aider dans sa carrière. À savoir que le Mauricien participera en novembre au 4th Cycle Championship of TGSE Cape Town 2017, compétition qu’il a déjà remportée une fois.





Classement

1. Afrique du Sud 845

2. Zimbabwe 875

3. Réunion 890

4. Égypte 895

5. Zambie 902

6. Swaziland 904

7. Maurice 913

8. Kenya 914

9. Ouganda 915

10. Tunisie 919

11. Namibie 936

12. Ghana 937

13. Botswana 940

14. Tanzanie 945

15. Angola 1014