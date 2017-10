GOLF : Clifford Fon Sing s’offre le voyage à Singapour

Tandis qu’à travers le monde beaucoup de superstitieux restent à ne rien faire chez eux un vendredi 13, la Hong Kong Shanghai Banking Corporation Limited a, elle, invité ses clients à un tournoi de golf au Heritage Golf Club à Bel Ombre. La chance a souri à Clifford Fon Sing, vainqueur et bénéficiaire d’un voyage à Singapour.

Dans ce tournoi sous la formule stableford, huit équipes de quatre ont ainsi disputé la Centenary Golf Cup, avec à la clé un voyage tous frais payés pour assister au tournoi Golf Dames de la HSBC (1er au 4 mars à Singapour), pour le golfeur avec le meilleur score en individuel. Clifford Fon Sing a raflé le premier prix avec un score individuel de 41 points. André Bonieux, Daryl Czismadia, Jimmy Wong et Arlette Chung ont eux remporté le nearest to the pin sur les trous 3, 8, 13 et 15 respectivement. Les vainqueurs du longest drive sont Mark Van Beuningen, Doreen Chui Wan Cheong et Didier Lenette.

Dans le tournoi par équipes, London Club de Daryl Czismadia, Désiré Lan Cheong Wah, Kin Tiam Fook Chong Tsiung Siong et Lukas Madangu, a émergé, laissant à l’équipe de New York comprenant Clifford Fon Sing, Karan Byce, Utesh Banydeen et Mark Buningen la place de première dauphine. La troisième place est allée à Tokyo (Dick Li Wan Po, Didier Lenette et Naresh Bholah, André Lai étant absent du tournoi).

LIONS CLUB PORT-LOUIS : Pour une bonne cause

Jouer au golf pour une bonne cause est devenu un événement incontournable au calendrier du Lions Club de Port-Louis et ce, depuis 17 ans. Dès 6h ce matin, 130 golfeurs mauriciens et étrangers, amateurs et pros confondus, croisent le fer dans le Lions Club Port-Louis Open 2017 au Gymkhana Club de Vacoas.

Appliquant pour la première fois la méthode stableford full handicap, ce tournoi offre des prix alléchants aux gagnants et runner-up de chaque catégorie. Celui qui réalisera un hole in one au trou n° 5 recevra également un cash prize d’une valeur de Rs 450 000. Celui qui remportera le nearest to the pin et le longest drive seront aussi récompensés.

Ramenant en moyenne Rs 2,5 millions par an, ce tournoi permet surtout au club de soutenir durablement quelques projets caritatifs tels que la lutte contre la cécité à travers des greffes de la cornée, l’éducation des jeunes et des projets pour aider à faire reculer la pauvreté. « Les fonds récoltés en 2016 nous ont permis de collaborer avec l’hôpital de Moka et de financer une quarantaine de greffes. Les greffons sont importés de la banque des yeux du Sri Lanka. Du coup, notre action permet de faire baisser la liste considérable d’attente pour effectuer cette opération coûteuse dans le privé », indique un membre de Lions Club Port-Louis.