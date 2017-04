Golf Pass — MGTA/MTPA : Attirer le maximum de touristes pendant la période hivernale

Le lancement officiel du Golf Pass a eu lieu mercredi matin lors d'un point de presse organisé au siège de la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA), dans la capitale. C'est une initiative s'inscrivant dans la stratégie de la MTPA en collaboration avec la Mauritius Golf Tourism Association (MGTA) pour valoriser les nombreux atouts du pays et le présenter comme une destination golfique par excellence pour les joueurs pros aussi bien que les férus de la discipline.

Kevin Ramkaloan, directeur de la MTPA, a fait ressortir que « nous avons voulu innover en apportant des modifications dans le but de positionner Maurice comme une destination golfique basculant ainsi du concept Hotel Resort with golf pour attirer de plus en plus de touristes, surtout pendant la période hivernale, c'est-à-dire en période creuse, où il fait bon jouer à Maurice ». Il a aussi expliqué que « les touristes auront la possibilité de s'enregistrer en ligne sur le nouveau site en s'achetant son Golf Pass et faire son booking avant même de débarquer ici. Le Golf Pass lui donne accès à un circuit de golf de standard mondial à un prix compétitif et attrayant, et ce, même s'il n'est pas logé dans un établissement de golf. »

La MGTA a de ce fait lancé un site web : www.mauritiusgolftourism.com pour faciliter les recherches d'informations sur le golf et sur les neuf parcours de 18 trous de l'île. « En plus d'attirer les golfeurs à Maurice tout le long de l'année et de faciliter l'accès à l'activité, le Golf Pass servira également à promouvoir les différents parcours de 18 trous (Avalon Golf Estate, Four Seasons Golf Club Mauritius at Anahita, Gymkhana Club, Heritage Golf Club, Île aux Cerfs Golf Club, Legend Golf Course, Links Golf Course, Paradis Golf Club et Tamarina Golf Club) qui sont de standards internationaux dans les quatre coins du monde », a souligné Alain Lenoir, président de la MGTA.

Ce dernier a ajouté que « chaque année, les golfeurs du monde entier — dont une majorité venant du Vieux Continent (France, Suisse, Angleterre, Allemagne etc)— débarquent en nombre sur l'île », à titre d'information, ils sont entre 55 000 et 60 000 touristes passionnés de golf à fouler le sol mauricien annuellement. Le pays a d'ailleurs été désigné l'an passé par l'International Association of Golf Tour Operators meilleure destination de golf de l'océan Indien et du continent.

Matkovich/Johnstone : designers de renoms

La MGTA a d'ailleurs tenu à présenter deux légendes dans leurs domaines, à savoir Peter Matkovich et Tony Johnstone. Le premier, ancien golfeur professionnel, s'est taillé une solide réputation comme Golf Designer dans le monde, avec un grand nombre portant sa signature, dont Arabella Golf Club, Pinnacle Point, Woodhill Country Club, Leopard Rock Golf Club, De Zalze Golf Estate, Silver Lakes Golf Club, San Lameer Golf Estate, Simbithi Eco Estate, Ebotse Links, Omeya Golf Club. Ses trois bijoux mauriciens portant sa griffe sont Avalon, d'Heritage et Mon Choisy Golf Club, qui ouvrira bientôt ses portes au mois de novembre.

Tony Johnstone est un ancien pro chevronné qui a passé la majeure partie de sa carrière en Europe et au Southern African Sunshine Tour. Il a d'ailleurs gagné six fois sur le European Tour et pris la 7e place en 1992 au European Tour Order of Merit. Cette même année, il s'était distingué en accrochant son plus beau trophée, le British PGA Championship. Il a aussi remporté 17 victoires sur le Sunshine Tour défendant les couleurs du Zimbabwe lors des compétitions internationales. Il est d'ailleurs réputé pour son excellent jeu court et a dominé les statistiques du short game du European Tour en 1998, 1999 et 2000. Matkovich et Johstone sont deux phénomènes qui ont contribué à placer Maurice sur la carte du monde à travers leurs talents et leur abnégation à la promotion du golf dans l'île.