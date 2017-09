GOUVERNEMENT : Retour de Pravind Jugnauth au pays aujourd'hui

Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, rentre au pays aujourd'hui après s'être adressé à l'Assemblée générale des Nations Unies jeudi dernier. Il participera dès demain matin à l'ouverture de la conférence consacrée aux « Harm Reduction and drug policies » au Palms Hotel, à Quatre-Bornes. Dans l'après-midi, il procédera au lancement du programme « Sports for All » à l'école Madho Gopaul, à La Caverne, Vacoas. Enfin, dans l'après-midi de jeudi, il procédera à la pose de la première pierre du Metro Express Depot à Richelieu.