GOVERNMENT BUSINESS — New Look

Des boulets rouges pour des VVIPs du GM

La conjonction des enquêtes allant de l’opération Dhobi de Klas aux accusations du leader de l’opposition, Xavier-Luc Duval, contre le vice-Premier ministre et ministre du Logement, Showkutally Soodhun, en passant par les allégations de messages électroniques indécents attribués au Private Parliamentary Secretary Kalyan Tarolah, fait que des VVIPs de la majorité principalement ont des démêlés avec les autorités. Last but no Least, un mandat d’arrêt a été émis contre l’époux de la PPS Roubina Jadoo-Jaunbocus, dans l’agression du député du MMM Reza Uteem, le 10 juin 2015. De véritables boulets rouges pour ces VVIPs proches du gouvernement.



Le VPM Soodhun sous la menace d’une charge d’outrage

Après la réunion du conseil des ministres du jour, le vice-Premier ministre et ministre du Logement, également président du MSM, Showkutally Soodhun, ne pourra échapper à un rendez-vous au QG du Central CID dans l’enquête sur les menaces de mort contre le leader de l’opposition, Xavier-Luc Duval. Tout semble indiquer que le No 4 du gouvernement pourrait être inculpé provisoirement du délit d’outrage sous la section 156 du Code Pénal, soit « Outrage against depository of public authority ». Showkutally Soodhun devait être interrogé depuis la semaine dernière par le Central CID dans cette affaire, après avis légal de l’Office of the Director of Public Prosecutions qu’il y a matière pour un Prima Facie Case. Mais en l’absence de Me Raouf Gulbul, assurant la défense du principal concerné, le rendez-vous a été reporté à cette fin de semaine.



Opération Dhobi de Klas : l’ex-AG Yerrigadoo à la Cyber Crime Unit

En dépit de la rétractation de Mohamad Husein Abdool Rahim dans l’opération Dhobi de Klas, l’ancien Attorney General Ravi Yerrigadoo, qui a dû soumettre sa démission du gouvernement, n’est pas au bout de ses peines. En huit jours, cela fait trois fois qu’il a dû se rendre aux Casernes centrales pour des besoins d’enquête dans l’affaire d’allégations de blanchiment de fonds avec le BET365. Ce matin, accompagné de son homme de loi, Me Ravin Chetty, Senior Counsel, il a été conduit dans les locaux de la Cyber Crime Unit du Central CID pour des compléments d’enquête dans cette affaire. Les hommes de l’ACP Devanand Reekoye tentent d’éclaircir les relations entre l’ancien Attorney General et le Punter-Swindler de même que d’authentifier l’attestation du 10 mars 2017 au sujet des gains sur BET375 en faveur de du dénommé Abdool Rahim.



SMS indécents : l’étau se resserre autour du PPS Tarolah

Dans la conjoncture politique, la pression s’accentue sur le Private Parliamentary Secretary Kalyan Tarolah. Il fait déjà l’objet d’un Warning de la police suite à une Precautionary Measure de Latchmeen Devi Adjheen pour messages SMS obscènes et photos osées. Depuis, l’étau se resserre autour de lui en tant que PPS en raison de la gravité des allégations portées contre lui, notamment Causing Disrepute to the House vu l’heure où certains de ces messages ont été transmis, soit en pleins débats sur le Land Drainage Bill. Le Premier ministre et leader du MSM, Pravind Jugnauth, dit attendre les explications du député de la majorité de Montagne-Blanche/Grande-Rivière-Sud-Est (No 10). La question pourrait être évoquée lors des prochaines délibérations des instances dirigeantes du MSM au Sun Trust à moins que d’ici là, la décision de Step Down eût prévalu.

Cette affaire de mœurs suscite un embarras au sein du gouvernement. Le Premier ministre n’a de fait pas répondu aux questions des journalistes, se contentant de dire qu’il s’occupait « du développement ». Pour sa part, sir Anerood Jugnauth a lancé un « Mwa, ki mo kone ? Mo ti temwin mwa ? » Ivan Collendavelloo s’est contenté d’un « non » sonore à ceux qui lui demandaient s’il voulait faire un commentaire à ce sujet.



Mandat d’arrêt contre l’époux de la PPS Jadoo-Jaunbocus

L’époux de la PPS Roubina Jadoo-Jaunbocus, Muhammad Muhadjir Jaunbocus, fait l'objet d'un mandat d'arrêt émis par la magistrate Sophie Chui, siégeant au tribunal de Port-Louis. Il était absent à l''appel de son procès au criminel dans une affaire d'agression sur le déouté Reza Uteem pendant la campagne électorale de 2014.

Lors de la dernière audience, soit en août dernier, Muhammad Muhadjir Jaunbocus était absent en cour et, sur ordre de la Cour, un policier avait pu le “warn personally”, lui demandant de se présenter hier. Cependant, il a une fois de plus brillé par son absence et la magistrate n’a eu d’autre choix que d’émettre un mandat d’arrêt contre lui. Le principal concerné, n’étant pas au pays, devra se présenter à son retour pour recall le warrant. L’affaire sera de nouveau appelée le 16 novembre. L’autre accusé, Kaviraj Veerasamy, a lui produit un certificat médical pour justifier son absence. Il est reproché aux deux accusés d’avoir infligé des coups au député mauve le 10 juin 2015 à Tranquebar.