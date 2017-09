GRAND-BASSIN : Consécration de la plus grande statue de Durga Maa au monde

La cérémonie de consécration de la plus grande statue de la déesse hindoue Durga (108 pieds, soit 33 mètres de haut) au monde se tiendra les 30 septembre et 1er octobre prochains à Grand-Bassin. C’est ce qu’a annoncé hier la Mangal Mahadev Shakti Swaroopa Association (MMSSA), dont le président est Anil Bachoo.

« La plus grande statue au monde de Durga se trouve désormais à Maurice. En construction depuis 2011, ce joyau de l’art et de l’architecture indiens sera dévoilé au grand public ce jour-là. La statue de Durga Maa a été érigée à quelques mètres de celle de Mangal Mahadev, d’une hauteur de 108 pieds, chiffre saint de l’hindouisme. C’est tout un symbole et une nécessité de l’hindouisme », a expliqué Anil Bachoo.

La cérémonie de consécration sera supervisée par deux gurus indiens, spécialistes des rituels et prières dédiées à la déesse Durga. La journée de dimanche sera consacrée au « Puja », grand rite d’offrande et invocation à la mère de Durga.

Megduth Chumroo, le secrétaire de l’association, a expliqué que le « Durga Puja » a été soigneusement préparé après plusieurs semaines de consultations avec les gurus indiens, qui ont étudié les astres et les textes sacrés de l’hindouisme. « Cette cérémonie sera un événement sans précédent à Maurice ».

Raviraj Sinna Beechock, le coordonnateur de l’événement, a donné des détails pour la soirée du samedi 30 septembre, qui sera marquée par une veillée spectaculaire, avec des chants de dévotion, des chorégraphies et représentations théâtrales en bhojpuri, hindi, tamoul, marathi et telegu, à la gloire de la déesse à partir de 18 heures. « Nous avons mobilisé les meilleurs artistes et troupes de Maurice pour des spectacles riches en couleur, son et lumière ».

Durga Maa est décrite comme une infaillible guerrière. L’édifice comprend également le lion, symbole de force et de courage. Ce projet a nécessité six ans de travaux, conformes aux règles architecturales de l’Inde, et réalisés par des ouvriers indiens et mauriciens spécialisés dans le domaine. Il a nécessité environ 2 000 m3 de béton ainsi que 400 tonnes de fer.

« Aucun fonds public n’a été injecté dans ce projet laïc ; il a été entièrement financé par des dons, principalement en nature par des dévots de Durga Maa », a précisé Anil Bachoo. Ce dernier en a profité pour inviter tous les Mauriciens, de toutes les confessions religieuses, à cette grande cérémonie. « Ce n’est pas tous les jours qu’on a la chance d’assister au dévoilement de la plus grande statue d’une divinité au monde », dit fièrement Sinna Bheechock.

Cet édifice, selon les organisateurs, est sans conteste la plus grande statue de la divinité hindoue au monde. Le précédent record était détenu par le Deshpriya Park Durgotsav à Kolatta en Inde (80 pieds de haut).

Le coordonnateur Bheechock dit avoir déjà écrit au Guinness Book of Records et au LIMCA World of Records pour l’inscription de ce sanctuaire. « La statue de Mangal Mahadev, qui avait été dévoilée à Grand-Bassin en 2015, est incontournable sur la carte de Maurice et Durga Maa devrait bientôt l’accompagner pour magnifier davantage la beauté et célébrer la diversité culturelle de l’île », a conclu Sinna Bheechock.