GRAND JEU MADE IN MORIS : C’est reparti !

Bon début pour la deuxième saison du Grand Jeu Made In Moris ! Avec toujours Ben Javed devant les caméras, le jeu vient de délivrer ses deux premières demi-finalistes à l’issue d’une première émission drôle et divertissante.

Le label Made In Moris, marque collective lancée par l’Association of Mauritian Manufacturers, ne cesse de gagner la confiance des consommateurs. Dans la foulée, l’émission de jeu télévisé Grand Jeu Made In Moris a connu un franc succès en 2016.

C’est tout naturellement que toute l’équipe revient pour une nouvelle série d’émissions pleines de bonne humeur. La première, diffusée samedi dernier sur MBC1, a tenu toutes ses promesses, dans une nouvelle formule d’une durée de 26 minutes. Deux équipes, la verte, composée de Sharon et Rachel, qui habitent respectivement Chebel et Mare Gravier, et la rouge, composée de Loveless et Kven, deux amis de Batterie Cassée, ont livré un beau duel, qui s’est soldé par la victoire des sœurs Sharon et Rachel, avec un total de 27 points contre 24 pour Loveless et Kven.

Comme tous les candidats de ce quiz, Sharon s’est inscrite sur la page Facebook de l’émission. “Nous avions même oublié que nous nous étions inscrites à ce jeu”, confie Sharon. “Ce n’est que trois ou quatre mois plus tard que nous avons eu une réponse. On nous a appelées pour un casting et nous avons été sélectionnées. L’ambiance était très bonne. On nous a briefées sur l’émission et quand on a effectivement tourné, tout s’est déroulé parfaitement.”

“Une très belle initiative”.

Pour rappel, la saison 1 du Grand Jeu Made In Moris s’était déroulée sur douze semaines et avait vu la participation de près de cinquante candidats, incluant quatre célébrités. Sharon précise qu’elle a découvert l’émission sur Facebook. “Je connais bien le label Made in Moris. Je trouve que c’est une très belle initiative de promouvoir les produits fabriqués à Maurice par un jeu télévisé qui peut toucher des milliers de gens.”

Pour la première phase de l’émission, basée sur le jeu Morissimo, les candidats doivent répondre à des questions sur l’histoire et la culture mauriciennes. “Les questions sont plutôt faciles, mais d’autres comportent des pièges. Il faut bien réfléchir avant de répondre”, souligne Sharon. Elle avoue avoir révisé un peu sa culture générale de Maurice avant de participer à l’émission. Elle tient aussi à souligner la contribution du présentateur Ben Javed, qui “est très gentil et qui a le don de mettre tout le monde à l’aise”.

Sharon et Rachel espèrent bien aller en finale. “Nous sommes optimistes pour la suite, mais l’important était de participer. Je trouve ce jeu vraiment très intéressant : on peut tester sa culture générale sur Maurice tout en découvrant les marques et les produits que nous consommons tous les jours et qui sont fabriqués localement.”

Voilà une bonne façon de passer un très bon moment devant son petit écran. Rendez-vous donc ce samedi soir pour un nouvel épisode du quiz Made In Moris pour découvrir les deux autres candidats qui seront qualifiés pour les demi-finales.