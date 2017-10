THE GREEN TEA MAURICEBAY 100 HEALTH CUP – B 66 (1650M) : Ready To Attack le plus résistant

Ready To Attack a retrouvé ses automatismes après deux courses quelconques. Sans vouloir diminuer ses mérites, il faut néanmoins admettre que Rye Joorawon n’a pas été bien inspiré avec Everest. Non content d’être en tête de l’épreuve, il a jugé utile d’accélérer au début de la descente alors qu’il avait déjà une marge conséquente. Au final, le gris n’a pu continuer sur le même rythme et n’a pu conserver la deuxième place qu’au courage, avec à la clé une boiterie. Cette victoire de Ready To Attack a permis à la casaque bleu électrique de briller pour la deuxième fois de la journée.

Avant le départ, il était surtout question de savoir qui dirigerait les opérations. La lutte concernait Netflix, Ready To Attack et, à un degré moindre, Everest. Mais ce dernier, en état vif comme l’éclair, n’a laissé à aucun adversaire le soin de mener le peloton. Swapneel Rama a tout tenté avec Netflix, sans succès. Il a pu juste prendre le dessus sur Ready To Attack, qui a aussi montré son intérêt pour bien se positionner dans le parcours. Recall To Life s’est, lui, montré lent, alors que Seven Fountains ne semblait pas être dans un bon jour.

En jetant un coup d’œil à notre chronomètre, on a été conforté du fait que l’épreuve était rapide. Après 11"26 entre les 1600 et les 1400m, on a eu droit à 11"37 entre les 1400 et les 1200m. Le leader a soufflé quelque peu jusqu’au Tombeau Malartic. Il avait plus de deux longueurs d’avance sur Netflix, qui continuait à son rythme.

On a été surpris de voir Rye Joorawon demander un effort à Everest dès le début de la descente. Le rythme est monté de plusieurs crans avec 10"94 entre les 1000 et les 800m. Si Everest avait pu courir à son aise dans la partie initiale, on n’aurait été nullement surpris de voir Rye Joorawon tenter le tout pour le tout à cet instant de la course. Mais après avoir eu à se dépenser, un cavalier aussi expérimenté que lui aurait dû attendre le bas de la descente pour prendre l’initiative.

Netflix a tout essayé en fin de parcours, mais il n’était pas assez fort pour renverser la tendance. Par contre, Ready To Attack a pu le faire et il s’est imposé assez facilement. Son entourage veut qu’il continue dans la bonne voie en cette fin de saison après avoir remporté la Duchesse. Il n’y a pas grand-chose à dire sur les autres engagés, sauf peut-être que Seven Fountains a été une grosse déception, lui qui venait de renouer avec le succès.

Les autres courses

Nouveau triplé pour Simon Jones

1. Ruby Rocker, enfin ! serait-on tenté de dire. Le cheval de Rameshwar Gujadhur l’a emporté facilement, laissant son poursuivant le plus proche à plus de trois longueurs. Ruby Rocker était vraiment le plus facile durant la course. Déjà, au départ, il a eu la meilleure mise en action avant de laisser Villa Le Blanc diriger les opérations. Ce dernier a eu à travailler quelque peu pour prendre les devants, mais il a pu contrôler la course à sa guise. On s’attendait qu’il se montre résistant, mais a faibli dans les derniers 100m pour ne se retrouver que sixième. La deuxième place est revenue à Mr Oshkosh, qui a été lancé complètement à l’extérieur dans le dernier virage. On est sous l’impression que si son cavalier avait attendu, il aurait pu trouver un passage à l’intérieur et aurait pu espérer inquiéter le vainqueur. Magic Jay a couru un peu plus en retrait en raison de sa mauvaise ligne. Il a accéléré à l’extérieur, mais a manqué de punch par la suite. Bright Shining n’a pas eu le coup de reins nécessaire en fin de parcours. Agincourt a une fois encore déçu. Pageantry a perdu plusieurs longueurs au départ, alors que Lord Wellington mérite la retraite. À noter que Brazo a été retiré après avoir fait des siennes dans sa stalle. Toutes les mises effectuées sur ce cheval ont été remboursées, tandis que sept sous par roupie ont été retirés des gains de ceux qui ont misé sur Ruby Rocker.

2. On n’avait pas tort en disant que la dernière course de Galtero méritait d’être ignorée. Le cheval avait été sollicité au départ et s’était montré ardent durant la course et n’avait pas accéléré. Swapneel Rama ne l’a pas bousculé au départ, se contentant de suivre dans le dos de Maxamore. Sierra Redwood avait quant à lui pris la mesure de Golden Ball au départ. Mais il faut reconnaître que rien n’était joué, dans le sens où le meneur, tout comme Golden Ball, avait aussi eu un bon parcours. Maxamore a été le premier à se mettre en évidence, mais Sierra Redwood a tenu bon. Golden Ball a manqué de puissance et on serait même tenté de dire qu’il est resté one paced. Maxamore n’a pu maintenir le rythme après avoir couru le nez au vent. Galtero a été déboîté à la sortie. Il a pris du temps avant de trouver la cadence et se montrer intraitable pour ouvrir son compteur. Maxamore est à suivre la prochaine fois, à condition qu’il puisse bien se positionner dans la course. On pense aussi qu’In Your Dreams devrait mieux faire, à la faveur d’un meilleur tirage au niveau de la ligne.

3. Maestro’s Salute était déjà battu à l’ouverture des stalles vu qu’il a démarré avec plusieurs longueurs de retard. Avant la course, tout le monde parlait de la cote d’After Midnight, qui avait beaucoup de supporters. Aussi, quand il a pris les devants, ces derniers étaient sans doute satisfaits de la position de leur favori. Il faudrait néanmoins souligner que le nouveau Flower Blue n’a pas laissé le champ libre à After Midnight dans les premiers mètres. On a noté que l’épreuve a été lancée sur un tempo assez élevé pour la catégorie. Au début de la descente, Brad Pengelly a pris la bonne décision de déboîter Skip The Red pour le placer dans le dos de Flower Blue. Ce qui fait que Kalinago n’a pu l’enfermer dans l’emballage final. On a également ressenti que la cravache australienne de Ricky Maingard a monté avec une bonne assurance et a saisi le moment opportun pour demander à son cheval d’accélérer. Cependant, le fait de verser à l’intérieur a sûrement donné des sueurs froides au clan du favori car Gameloft s’est montré menaçant. Heureusement que Skip The Red avait des réserves pour aligner sa troisième réussite d’affilée. Flower Blue s’est accroché à la troisième place, ce qui est bon pour l’avenir. Kalinago n’a pas eu le même rendement en fin de parcours. Le jockey d’After Midnight n’a pas persévéré à 100m de l’arrivée.

4. Charleston Hero n’a pas réussi la passe de cinq, la faute à la détermination de Silver Snaffles, qui a haussé les enchères dès l’ouverture des boîtes. Même si Streetbouncer a tout fait pour lui rendre la tâche plus difficile, il a persévéré dans sa tâche. Pendant ce temps, son compagnon de box et numéro un de l’établissement Gujadhur, Act Of Loyalty, est resté tranquille à l’arrière, attendant son heure pour se manifester. Un petit incident a eu lieu aux environs des 1200m, quand Silver Snaffles a essayé de se rabattre à la corde, intimidant Charleston Hero. Son apprenti a vite fait de rectifier le tir pour qu’il n’y ait pas de contact entre les deux chevaux. C’est justement sur ce point que s’est située la réclamation du jockey Ryan Wiggins. Ramapatee Gujadhur a eu raison de demander à visionner le film de la course à partir de la caméra placée aux 75m pour démontrer que Charleston Hero avait pris un léger avantage sur Silver Snaffles avant que ce dernier ne revienne à la charge pour le dominer. D’autres turfistes étaient plus intéressés par la ligne droite de Steven Arnold sur Act Of Loyalty. Il est vrai de dire que l’Australien aurait pu se montrer plus vigoureux au début de la ligne droite. Mais il est aussi vrai de dire que celui-ci n’a pas l’habitude de bousculer ses chevaux à cet instant d’une course. Il faudrait par ailleurs tenir compte qu’Act Of Loyalty a l’habitude de verser à l’intérieur et que le jockey a essayé de le redresser. Les Racing Stewards, eux, sont arrivés à la conclusion qu’Act Of Loyalty n’aurait pas fait mieux que troisième. On ne le saura toutefois jamais.

5. Le fait de courir sans œillères et le parcours raccourci ont joué en faveur de Psycho Syd, qui est parvenu à ouvrir son compteur à l’issue d’une belle ligne droite. Brad Pengelly s’est montré patient durant la course. Une épreuve lancée tambour battant par Mystical Twilight, qui avait imposé un rythme trop soutenu. À 800m de l’arrivée, on se demandait déjà s’il aurait terminé la course. La tactique employée par Vijay Anand Bundhoo sur Lucky Valentine n’a pas été judicieuse, car il a demandé à son cheval d’attaquer trop tôt, surtout si on considère le tempo imposé par Mystical Twlight. Chosen Dash, lui, a été condamné à courir one off durant toute la course, ce qui fait qu’il a eu à parcourir plus de terrain que certains de ses adversaires. Ryder Cup a, comme on s’y attendait, trouvé plus rapide que lui sur 1365m. Il s’est néanmoins bien défendu au sprint final et a même pu devancer Chosen Dash. Racing For Fun s’est amené tardivement, alors que la victoire était déjà hors de sa portée.

7. L’état de la piste et les 1500m ont pu être un peu trop longs pour Ready For Take Off et Arctic Flyer. Ce dernier, après avoir pris le commandement au premier nommé, aurait dû temporiser quelque peu au lieu d’y aller à fond la caisse dès le début de la descente. Quant à Ready For Take Off, il a fait de son mieux, mais a péché dans la finition. Ce qui a permis à Carson City de renouer avec le succès deux années après sa dernière victoire au Champ de Mars. Lui qui avait échoué de peu la dernière fois s’est amené au bon moment pour bien conclure. Déception de la part d’Aspara, qui n’a jamais été en mesure de faire sentir sa présence. On ne pense pas que l’état de la piste y est pour quelque chose. My Boy Willie, selon nous, avait besoin de cette course et mérite d’être suivi la prochaine fois.

8. Battu par plus de 18L à sa dernière sortie, ils étaient peu nombreux ceux qui avaient accordé une chance à Euroklidon. Et pourtant, l’alezan a mieux négocié les deux premiers tournants et s’est montré bien résistant. Le fait qu’il n’a pas été bousculé dans la partie initiale l’a sûrement aidé à mieux se comporter. Aussi, Rakesh Bhaugeerothee a eu la bonne idée de ralentir le rythme entre les 800 et les 600m car, s’il avait continué sur le même rythme, on ne lui aurait pas accordé une chance de bien terminer. Quand Halabaloo s’est amené dans la ligne droite, on s’est dit que Swapneel Rama terminerait la journée sur une très bonne note. Mais Euroklidon n’a pas cédé et c’est Rakesh Bhaugeerothee qui l’a emporté pour offrir un autre triplé à Simon Jones. Il faut néanmoins dire que la course a été quelque peu gâchée par la décision de Jean-Roland Boutanive de réduire l’allure après avoir laissé Euroklidon prendre les devants. Appelé à donner des explications par les RS sur le tassement qui a eu lieu aux 1100m, il s’en est sorti suite à la faute émanant de son cheval. Concernant les autres engagés, disons que New Golden Age et Nadas ont été incommodés en ligne droite, alors que Dinesh Sooful (Roman Silvanus) argue avoir été victime d’un télescopage de la part de Rum Tum Tugger.