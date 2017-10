THE GREEN TEA MAURICEBAY 100 HEALTH CUP: Netflix, avec l’apport de son poids léger

Ça sent la fin de la saison. Rien que cinq partants restent en lice dans la course principale. Le MTC a dû faire appel à la bonne volonté de certains entraîneurs pour que cette 30e journée ne soit pas tronquée vu que Patrick Merven et Chandradutt Daby ne présentent aucun engagé. Il faudrait aussi que le club multiplie ses démarches auprès de la Gambling Regulatory Authority pour revoir la décision idiote d’autoriser des épreuves à moins de six chevaux qu’à partir de 50+ . Cela dit, si Gilbert Rousset n’avait pas engagé deux représentants dans la sixième course, on se serait retrouvé avec quatre partants. Ce qui fait qu’il peut avoir la main haute sur cette épreuve. Néanmoins, on prend le risque de choisir le poids léger Netflix, qui paraît capable d’aller jusqu’au bout de la ligne droite.

Netflix a été confié à Swapneel Rama, qui l’a déjà piloté en une occasion vu que Ryan Wiggins ne peut monter à 53,5 kg. Rama possède une bonne connaissance du pas et ce ne sont pas les chevaux d’Amardeep Sewdyal qui diront le contraire. À sa dernière sortie, Netflix avait échoué de peu. Il avait choisi de partir de loin avant de se faire rattraper avant le but. Cette fois, avec un poids plume sur le dos, il a tout intérêt à se propulser à l’avant dès l’ouverture des stalles pour imposer sa loi. La distance est idéale pour lui et on le voit toucher le but en premier.

Du côté de Gilbert Rousset, c’est sûrement Everest qui sera le premier à tenter quelque chose dans le parcours. Le gris possède du pas et il peut faire de sorte que le meneur soit obligé de durcir le rythme. Car si la course est réduite à un sprint, les autres n’auront pratiquement aucune chance. Cependant, si une débauche d’énergie de la part d’Everest peut aller contre ses intérêts, ceux de son compagnon de box Recall To Life ne seront pas lésés, au contraire. Recall To Life a été confié à l’apprenti Jameer Allyhosain pour qu’il puisse bénéficier d’une remis de 4 kg au poids. Ce cheval est déclassé dans la valeur du jour et aurait dû porter 62 kg. Recall To Life, tout comme Everest, n’a pas renoué avec le succès cette saison. L’occasion est bonne à prendre vu qu’il possède de loin la meilleure valeur.

Quid des chances de Seven Fountains, qui avait pris la mesure de Netflix lors de leur dernière rencontre ? Il a impérativement besoin d’une course bien lancée pour faire sentir sa présence en fin de parcours. Le cheval est toujours bien dans sa peau, mais l’ajustement du handicap face à Netflix ne plaide pas en sa faveur. Ce n’est toutefois pas pour autant qu’il ne possède aucune chance de récidiver.

Après analyse de cette course, une victoire de la part de Netflix vient toujours en premier. Son principal adversaire devrait être Everest.

Les autres courses

Vincent Allet peut réaliser un triplé

1. Bien malin celui qui peut avancer avec certitude qui ouvrira le bal samedi. Une course réservée aux Mauriciens avec des chevaux se trouvant dans la fourchette de valeur 0-25. Il y en a maintenant un dont la valeur est de zéro. Il s’agit de Pageantry, qui avait pourtant réalisé un bon début de saison. Il a été mis au vert à l’issue de sa mauvaise dernière tentative et peut se rebiffer pour réaliser quelque chose. Mais la course est loin d’être gagnée. Villa Le Blanc est cette fois associé à Belall Deenath, qui retrouve la compétition. Ce dernier a déjà démontré qu’il possède une certaine maîtrise de la course à l’avant et une deuxième victoire de sa part ne sera pas une surprise. Ruby Rocker aurait certainement terminé plus proche du vainqueur la dernière fois s’il avait obtenu un bon parcours. Grâce à sa remise au poids, il peut ouvrir son palmarès. Magic Jay se retrouve dans une valeur où il est déclassé. Malheureusement pour lui, il n’a pas été gâté au tirage au sort des lignes. On pourrait accorder une petite chance à Marine Sky, qui se défend honorablement ces derniers temps.

2. Si Kersley Ramsamy ne perd pas sa cravache, Golden Ball devrait renouer avec le succès. Trêve de plaisanterie. Avec le numéro un à la corde, on ne voit pas qui pourrait empêcher ce cheval de diriger les opérations et rallier le but en vainqueur. Sierra Redwood a déjà gagné en faisant la course à l’avant lui aussi. Mais on pense Golden Ball plus rapide que lui. Il est aussi possible qu’on assiste à une petite lutte dans la partie initiale, sans que cela ne puisse affecter le résultat de la course. Mais s’il y a une persistance dans la quête de la position tête et corde de la part de Sierra Redwood, cela devrait favoriser un finisseur. Et là, on pense à Galtero, dont la dernière course doit être ignorée. Si ce cheval a démontré sa préférence pour la course à l’avant en Afrique du Sud, il semblerait que ce ne soit pas le cas au Champ de Mars. Il ne doit pas être bousculé dans la partie initiale et donnera ainsi le meilleur de lui-même. La candidature de Maxamore ne doit pas être négligée. Ce cheval a paru en progrès ces dernières semaines et mérite la considération.

3. Kalinago peut réaliser le doublé. Il avait gagné de convaincante façon la dernière fois et mérite d’être retenu dans les combinaisons. Cependant, la victoire risque d’être plus difficile, dans le sens où les conditions pourraient ne pas être en sa faveur. Si on regarde la carte de plus près, on y trouve un seul frontrunner. Il s’agit de Maestro’s Salute, mais tout dépendra de son comportement au départ. S’il démarre bien, il devrait vite se retrouver en tête et pourra bien contrôler les débats. Au cas contraire, il aura à se dépenser prématurément et cela aura une incidence sur sa fin de course. L’entraîneur de Skip The Red a préféré aligner son cheval cette semaine plutôt que la semaine dernière, jugeant sans doute le champ du jour plus à sa portée. On remarquera aussi qu’il persiste à l’engager sur 1500m, un parcours qu’il aborde pour la première fois à Maurice. Ricky Maingard doit avoir bien mesuré les capacités de son protégé avant de confirmer son engagement. After Midnight est également en mesure de se mêler à la lutte finale vu qu’il devrait être idéalement placé dans le parcours. Il faut par ailleurs considérer les chances de Gameloft, qui doit toutefois ne pas courir trop proche de la tête de la course.

4. On se dirige sans doute vers la cinquième victoire de suite de Charleston Hero. Ce cheval a été tellement dominateur ces derniers temps qu’on ne prendra pas le risque de pronostiquer contre lui. Il devrait pouvoir imposer sa loi malgré la présence de Silver Snaffles et mettre ses poursuivants dans le rouge au final. On ira même jusqu’à dire que ses adversaires devront se contenter de se battre pour la deuxième place. La présence de Streetbouncer sur 1650m étonne. On se demande même si son engagement aurait dû être accepté, surtout après ce qui a été déclaré à l’issue de sa dernière course. Celui qui paraît le mieux placé pour accrocher le premier accessit est Act Of Loyalty, qui était retourné avec une petite gêne à sa dernière sortie. Jay Jay’Wild peut aspirer faire partie du quarté s’il est sagement piloté. Orage Tractor reste sur une déception. Espérons que le petit repos lui soit bénéfique. Quant à Winter Is Coming, on attend toujours de le voir sous son meilleur jour.

5. Rien que six chevaux au départ, mais cette épreuve reste néanmoins difficile à déchiffrer. Si on se base sur la dernière course de chacun des engagés, c’est Chosen Dash qui sort la tête de l’eau vu qu’il a été l’auteur d’une excellente performance à un échelon supérieur. Il n’a toutefois pas encore passé le but en premier cette saison. Derrière lui, il y a Racing For Fun, qui revient un peu plus vite cette fois. Il avait concédé trop de terrain la dernière fois pour espérer remonter Victory Team, qui avait eu une course facile à l’avant. Dans ce petit champ, il ne devrait pas être trop loin et tout reste possible. Ryder Cup, de son côté, n’avait pas mal fait sur 1500m du fait qu’il avait pu imposer son rythme. Si c’était il y a deux saisons, on aurait dit qu’il ne serait pas facile de le battre sur 1365m, mais il n’a plus sa verve d’antan. Il n’empêche qu’il se retrouve dans un lot inférieur et son entourage peut toujours espérer le voir briller. On a toutefois une préférence pour Psycho Syd qui, selon nous, n’a pas encore montré ce dont il est capable. Les œillères ont été mises de côté à juste titre et il a été raccourci. C’est l’occasion pour lui de réaliser quelque chose.

7. Ils sont quelques-uns qui peuvent l’emporter. Le numéro un reste un candidat après sa bonne prestation il y a trois semaines. Mais sur 1500m, cela risque d’être un peu plus difficile si jamais ce n’est pas lui qui emmène le peloton. Pour la victoire, on lui préfère son compagnon de box Aspara qui, selon nous, n’avait pas été bien monté la dernière fois. Son jockey d’alors n’a pas pris la bonne décision à un moment crucial de la course. Carson City, à l’image des chevaux de Simon Jones, s’est retrouvé à sa dernière sortie quand il avait poussé Bezamod dans ses derniers retranchements. Une autre bonne course de sa part peut être attendue. Logan n’avait rien pu faire face à Brave Leader la dernière fois. Ses adversaires du jour sont tout aussi redoutables et il pourrait à nouveau se contenter d’un accessit. On attend des progrès de la part de My Boy Willie, alors qu’A P Strike peut frapper lorsqu’on l’attend le moins.

8. Tout reste possible dans la dernière course, comme c’est souvent le cas dans des épreuves regroupant des chevaux se trouvant au bas de l’échelle des valeurs. On y va pour une victoire de la part de New Golden Age, qui avait joué de malchance il y a trois semaines. Ce cheval a confirmé ses récents progrès et, à la faveur d’un meilleur parcours, il devrait faire l’arrivée cette fois. On trouve que Roman Silvanus est aligné pour la deuxième semaine de suite, mais il a été confié à Dinesh Sooful. Kevin Ghunowa, qui l’a monté samedi dernier, était d’avis que sa monture n’aurait pas pu l’emporter et que celle-ci avait tenté de mordre un adversaire en fin de parcours. On dira qu’une place est plus dans ses cordes. Son compagnon de box Halabaloo reste sur deux bonnes courses et se trouve dans de bonnes dispositions. Il est capable de se mêler à la lutte pour la victoire. Black Gambit revient à la charge après son retour victorieux. Il aura Cédric Ségeon sur le dos et on attend la confirmation de sa part. Commodus a été confié à Rehaze Hoolash et n’aura pas de remise au poids. Nadas, quatrième lors de la 26e journée, peut espérer prendre au moins une place, d’autant qu’il pourrait suivre d’un peu plus près cette fois.