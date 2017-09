HALTÉROPHILIE - CHAMPIONNATS DU COMMONWEALTH 2017 : Alison Sunee une septième médaille pour Maurice

Maurice a décroché une septième médaille par l’entremise d’Alison Sunee dans le cadre des championnats du Commonwealth d’haltérophilie. Au cours de l’avant-dernière journée de compétition hier après-midi à Gold Coast en Australie, la jeune leveuse de fonte engagée chez les -75 kg a décroché la médaille de bronze dans la catégorie -75 kg chez les juniors. Elle a ainsi confirmé sa belle forme actuelle, après les trois médailles d’argent récoltées lors des derniers championnats d’Afrique à Maurice en juillet.

Par contre, Anthony Madanamoothoo peut nourrir beaucoup de regrets. En action chez les -77 kg, il a frôlé la médaille de bronze chez les juniors par un kilo. Ses échecs à 122 kg à l’arraché et 148 kg à l’épaule-jeté ont pesé lourd dans la balance. Son total olympique de 264 kg (118 kg à l’arraché et 146 kg à l’épaulé-jeté) le situe ainsi à un kilo de l’Écossais Jason Paul Epton.

La médaille d’or a été acquise par le Kenyan Ndoli Lukose avec un total olympique de 271 kg (120 kg à l’arraché et 151 kg à l’épaulé-jeté), tandis que la médaille d’argent a été décrochée par l’Indien Varun Ragala avec 124 kg à l’arraché et 145 kg à l’épaulé-jeté pour un total olympique de 269 kg. Du côté des seniors, la palme est revenue à l’Indien Sathish Kumar Sivalingom avec une performance de 148 kg à l’arraché, 172 kg à l’épaulé-jeté et un total olympique de 320 kg.

Quant à Emmanuella Lent-Labonne, elle a eu affaire à forte partie chez les -69 kg. Si elle réussissait une levée à 90 kg à sa deuxième tentative à l’arraché, elle manquera deux essais à 107 kg à l’épaulé-jeté, se contentant de 103 kg, avec à l’arrivée un total olympique de 193 kg. Le titre dans cette catégorie est revenu à la Fidjienne Vaivai Apolonia avec un total olympique de 227 kg, soit 101 kg à l’arraché et 126 kg à l’épaulé-jeté. La dernière participante mauricienne à cette compétition sera Shalinee Valaydon, qui sera en action aujourd’hui.