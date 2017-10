HANDBALL : La CCOI à Maurice deux ans après

Il est désormais confirmé que l’édition 2017 de la Coupe des clubs de l’océan Indien de handball se tiendra une nouvelle fois à Maurice, après 2015. La compétition se déroulera du 25 novembre au 3 décembre. Cette décision a été prise en raison de l’épidémie de peste qui sévit à Madagascar, qui devait initialement accueillir l'événement.

Un comité organisateur a été mis sur pied pour le bon fonctionnement de cette compétition. Les meilleures équipes de l’océan Indien se retrouveront ainsi le temps d'une semaine d'hostilités. Déjà, trois clubs réunionnais ont confirmé leur participation, à savoir le Tampon et Château Morange en masculin, alors que c'est l’équipe féminine de la Jeunesse Sportive Bénédictine qui défendra les couleurs de l'île sœur. Au niveau local, on verra la participation du Curepipe Startlight Sporting Club et celle de l’Association Sportive de Vacoas-Phœnix chez les garçons, de l'Union Sportive Beau Bassin Rose-Hill et du Plaisance Sports Club chez les filles.

Lors de la dernière édition qui s’est tenue au gymnase d’Ankorondrano à Madagascar, c'est l'ASHB Tamponaise qui l’a emporté en masculin aux dépens de l’autre club réunionnais ASC St-Gilles sur le score de 38-29. Chez les dames, les Malgaches du Tana Handball Club ont été couronnées après leur match compliqué contre la Jeunesse Sportive Bénédictine sur le score de 22-21. Côté mauricien, c'est l’équipe masculine de l’Association Sportive de Vacoas-Phœnix qui a réussi le meilleur classement en prenant la cinquième place après sa victoire face au Curepipe Starlight (20-17).