HILTON CHARITY TRAIL : En soutien à l’École familiale de l’Ouest

Au total, 325 trailers s’étaient donné rendez-vous tôt pour le tout premier Charity Trail organisé par le Hilton Mauritius Resort & Spa. Tous avec un même but : courir pour une bonne cause et lever des fonds pour soutenir l’École familiale de l’Ouest.

Au niveau des performances, c’est Jean-Paul Theo Erwin Tripier qui s’est imposé dans l’épreuve du 10 km hommes. Il a bouclé la course en 36’57, devançant Dev Jealall et Ashley Boodhoa. Pour les 5 km, c’est Xavier Verny qui s’est imposé en 19’06, avec Jean Mario Spéville et Olivier Legrand complétant le podium. Du côté des dames, Christiane Louis s’est révélée la meilleure au 10 km en terminant la course en 47’07, avec de Sabrina Rabot et Géraldine Fournier dans son sillage. Au 5 km féminin, Nicole Fouriea a bouclé la course en 27’55, avec comme dauphines Eliza Perrier et Noa Armstrong.

Pour Jacques Brune, General Manager du Hilton Mauritius Resort & Spa, « ce premier Charity Trail, organisé dans la Chasse de Wolmar, conjointement avec RandoTrail, a tenu toutes ses promesses. Nous avons réuni 325 participants dans une ambiance conviviale, nous avons été témoins de très bonnes performances et surtout nous avons atteint notre objectif en récoltant une très bonne somme pour soutenir la cause de l’École familiale de l’Ouest, qui œuvre pour que des jeunes aient l’opportunité d’une vie meilleure. »

L’École familiale de l’Ouest est une organisation caritative qui travaille en faveur de l’éducation et de la formation ainsi que de l’intégration professionnelle et sociale de jeunes âgés de 14 à 18 ans. « Nous apprécions énormément le soutien du Hilton Mauritius Resort & Spa à travers ce Charity Trail, parmi tant d’autres initiatives. Nous remercions tous ceux qui ont répondu à l’appel et qui ont participé à cette levée de fonds », soutient Pascaline Ammaïs, Assistant Director de l’École familiale de l’Ouest.