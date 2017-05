HIPPISME - RETOMBÉES 6E JOURNÉE : Khathi et Bardottier une semaine de suspension

Deux jockeys sont passés à la trappe des Racing Stewards ce matin et ont été sanctionnés pour interférence lors de la 6e journée. Le Sud-Africain Robert Khathi, vainqueur de l’épreuve principale avec Hillbrow, a écopé d’une semaine de suspension, tandis que le Mauricien Jeannot Bardottier a pris une sanction identique sur Emblem Royale, mais il aura aussi à payer une amende de Rs 20 000.

Khathi, le héros chez Shirish Narang samedi dernier, a été puni par les RS pour une faute en ligne droite finale. On lui reproche le fait qu’il a permis à sa monture, Hillbrow, de verser à l’intérieur, emportant dans son élan Elite Class, lequel a gêné Recall To Life.

Bardottier, lui, s’est rabattu brutalement à la corde aux alentours du poteau des 1300m. Du coup, Midnight Master (le vainqueur de la course, piloté par Joorawon) a incommodé Bridegroom Bertie (Winks). Dans cette même course, un incident aux 600m a été noté, impliquant Craftsman (Ségeon), What’s News (Hoolash) et Billy Bojangles (Ramgopal). Les RS considèrent ce cas comme un racing incident du fait que Craftsman a, un moment, changé de pied. Aucune suite n’a été donnée sur le running and riding de Robert Khathi qui pilotait Our Jet dans la deuxième course.

Par ailleurs, Westley Mawing, le jockey de l’entraînement Raj Ramdin, parti en Afrique du Sud soigner une blessure contractée dès la journée inaugurale 2017 au Champ de Mars, est de retour, accompagné d’un certificat médical attestant qu’il est désormais fit pour rechausser les étriers.