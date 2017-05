Son entraîneur lui avait enlevé les œillères avec lesquelles il avait réussi des débuts prometteurs. Fut repris et évolua plus en retrait que prévu en troisième épaisseur sur la première moitié du parcours. Se rapprocha tout seul dans la dernière courbe. Versa à l’intérieur dans la ligne droite finale et ne fut pas accompagné comme il se devait. Malgré cela, il ne fut pas surclassé.

DEALERS CHARM — VINCENT ALLET

Bousculé peu après le départ, il fut repris pour se retrouver à l’extérieur en avant-dernière position. Se laissa prendre de vitesse à 400 mètres de l’arrivée, mais se rapprocha vivement sur le tard malgré une monte peu convaincante. Son cavalier fut d’ailleurs sanctionné pour son manque d’inspiration.