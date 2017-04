JEUX DU COMMONWEALTH 2018: Le Queen Baton Relay déjà sur place

Le Queen Baton Relay est arrivé à Maurice hier à la mi-journée, en provenance des Seychelles. Durant deux jours (demain et mardi), la torche qui allumera la vasque des Jeux du Commonwealth, l'année prochaine à Gold Coast en Australie, sillonnera une partie de l'île selon un parcours désigné par un comité d'organisation du Comité olympique mauricien (COM), placé sous la responsabilité du secrétaire-général Vivian Gungaram. C'est au Château du Réduit que débutera l'itinéraire de la torche à 9 heures pour prendre fin mardi après-midi à Le Morne Heritage Trust Fund.

Pour Vivian Gungaram, le travail effectué par le comité d'organisation a été « un succès », tout comme les réunions qui ont eu lieu entre les différents partenaires de cet événement. « Nous avons eu deux rencontres avec tous les partenaires et nous les avons ensuite rencontrés individuellement en vue du passage du Queen Baton Relay à Maurice. Tout a été mis en œuvre pour que cet événement soit un succès », a-t-il déclaré. Il a d'ailleurs précisé qu'il y a « beaucoup d'engouement » auprès de ceux rencontrés et a indiqué que les meilleurs athlètes ont été invités à participer au passage de la torche dans les différentes régions de l'île. « Les athlètes seront les premiers relayeurs, et ce, avec les VIP, y compris la présidente de la République », a-t-il fait remarquer.

Le SG du COM a précisé que la torche sera au Château du Réduit demain matin, pour une cérémonie protocolaire qui devrait débuter à 9 heures en présence de différentes personnalités, dont la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim, et le haut-commissaire britannique à Maurice. Après le Château du Réduit, les relayeurs prendront la direction de l'Université de Maurice et ensuite la MBC, Charles Telfair Institute à Moka et Eclosia Group à St Pierre où est prévue une pause vers midi.

Le Queen Baton Relay reprendra la route une heure plus tard devant le Henessy Park Hotel avant de se diriger à la municipalité de Beau-Bassin/Rose-Hill via le Old Moka Road. Le reste du parcours est établi comme suite: Tang Supermarket, Vandermesh, Raymond Chasle Square, prison de Richelieu et de Beau-Bassin, municipalité de Port-Louis, Aapravasi Ghat et Caudan. L'arrivée de la torche est prévue aux alentours de 18h30.

Le lendemain, mardi, le Queen Baton Relay débutera son parcours devant les locaux de Maurilait à Phoenix pour prendre ensuite la direction de la municipalité de Vacoas/Phoenix. Les relayeurs passeront par Phoenix Beverages à Pont Fer, Palmerstone, MGI à Moka, la route St Paul, municipalité de Vacoas/Phoenix, La Caverne, hôpital de Candos et La Louise à Quatre Bornes avant de s'arrêter à la municipalité de Quatre- Bornes pour une pause d'une heure (12h à 13h). Dans l'après-midi, la torche sera à Terre de Paix avant de bouger au Club Med, Riverland à Tamarin, London Supermarket et Le Morne. C'est à Le Morne Heritage Trust Fund, aux alentours de 17h30, qu'est prévu de terminer ce parcours de deux jours.

Soulignons, par ailleurs, que c'est 13 mars dernier, à Londres, qu'a été officiellement lancé le compte à rebours des Jeux du Commonwealth, par la Reine Elizabeth II, en présence de son époux le Prince Philipe, Duc d'Édimbourg, et de leur fils, le Prince Edward à l'issue d'une cérémonie et d'un concert devant le Buckingham Palace. La torche a ensuite quitté l'Angleterre pour un long voyage de 388 jours à travers les 52 pays participants aux jeux et membres du Commonwealth.