JOE TSHUPULA, SÉLECTIONNEUR DU CLUB M: Est-il toujours l'homme de la situation ?

Intronisé sélectionneur du Club M en janvier 2016, associé dans un premier temps avec Alain Happe avant de prendre seul les rênes de la sélection, Joe Tshupula, 44 ans, est-il toujours l'homme de la situation ? La question émerge suite à la défaite face aux Comores. Une contre-performance de l'équipe nationale qui met d'emblée un terme aux chances de participation à la Coupe d'Afrique des Nations 2019.

Dans un quotidien du jeudi 30 mars, le président de la Mauritius Football Association (MFA), Samir Sobha, a réitéré sa confiance en l'actuel sélectionneur. « Il a ma confiance totale tout comme son staff technique. Il ne peut pas réaliser de miracles et c'est injuste de le blâmer suite à cette élimination », a-t-il déclaré.

Il ne faut toutefois pas oublier que c'est bien la fédération qui avait décidé de limoger l'ancien sélectionneur, Akbar Patel, en plein Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI), il y a deux ans en terre réunionnaise. Raison avancée : insuffisance de résultats.

Joe Tshupula pourra-t-il redresser la barre et ramener des résultats ? Parole à quelques figures faisant partie du paysage footballistique local…

LES RÉACTIONS

Fidy Rasoanaivo, entraîneur de Petite-Rivière-Noire : « Quand un sélectionneur faillit à sa mission, il doit partir »

« Je connais bien Joe Tshupula, c'est un entraîneur de calibre. Mais dans le monde entier, quand un sélectionneur faillit à sa mission, qu'il n'arrive pas à qualifier son équipe, il doit partir. Ce n'est que mon opinion. Je suis aussi un entraîneur. J'ai constaté qu'il y avait plusieurs joueurs de la sélection nationale mauricienne qui n'étaient pas à la hauteur des espérances, alors que beaucoup d'autres, qui ont le niveau pour être en sélection, n'ont pas été appelés. Je trouve cela incompréhensible, voire stupéfiant. Sur papier, la meilleure équipe du Club M n'était pas alignée. Il faut se poser les bonnes questions. Personnellement, je n'ai aucun grief contre l'actuel sélectionneur du Club M. »

Anwar Elahee, président de l'ASPL 2000 : « C'est à l'employeur de prendre la décision qui s'impose »

« Il faut avant tout savoir quel est le rôle du sélectionneur national. Il a le devoir d'emmener des résultats sur le court terme, et non à long terme. Si l'objectif n'est pas atteint, c'est à l'employeur de prendre la décision qui s'impose. Maintenant, la question est de savoir quel était réellement l'objectif fixé ? Était-ce la CAN 2019 ? Est-ce que le sélectionneur avait toutes les cartes en main pour aborder cette rencontre dans les meilleures conditions ? Je n'ai pas la réponse. J'ai regardé le match des tribunes et je dois dire que je n'ai pas vu une équipe sur le terrain mais plutôt des individualités qui jouaient pour elles. Il manque cruellement de cohérence dans le jeu. Le Club M n'a que très rarement existé contre les Comores. Et comme je vous l'ai dit, le pouvoir décisionnel appartient à la Fédération. C'est bien bon de maintenir la confiance en son sélectionneur, mais il faut aussi prendre en compte les résultats. Car nous le savons tous, le métier d'entraîneur n'est pas un long fleuve tranquille. Il faut savoir prendre ses responsabilités. »

Sarjoo Gowreesunkur, directeur technique de La Cure Sylvester : « Tshupula n'est pas le seul fautif »

« La sélection nationale n'est pas que l'affaire d'un sélectionneur ou de la fédération. C'est aussi l'affaire du gouvernement mis en place. Tout le monde doit mettre la main à la pâte pour faire progresser le football local. Joe Tshupula est fautif oui, ayant sa part de responsabilité en tant qu'entraîneur, mais il n'y a pas que lui. C'est toute la structure qui doit être revue. C'est tout le système qui a failli. Je tiens aussi à faire ressortir qu'à Maurice, et je pèse bien mes mots, l'égo est un frein majeur à l'intelligence collaborative. Beaucoup font passer leur égo avant leurs responsabilités. Et c'est bien dommage. Je ne saurai vous dire si Joe Tshupula est l'homme de la situation, mais il demeure en place et a la lourde responsabilité de redresser la barre ».

Jerome Thomas, entraîneur de Bolton City 2: « Il doit faire avec les moyens du bord »

« J'estime être mal placé pour répondre à cette question. Je ne le connais pas personnellement mais j'étais au match contre les Comores au stade Anjalay. J'ai remarqué que par moments, il y avait un manque de motivation chez certains joueurs. Revêtir le maillot de la sélection nationale peut être galvanisant pour certains, mais aussi un poids pour d'autres, pas capables de gérer la pression. Joe Tshupula doit faire avec les moyens du bord et également trouver des solutions pour que progresse l'équipe. »