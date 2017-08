JUDICIAIRE : La juge Ah Foon Chui Yew Cheong prend sa retraite

La juge Ah Foon Chui Yew Cheong, 67 ans, a pris sa retraite vendredi dernier. Elle a eu l'occasion de rendre tous ses jugements la semaine dernière, dont celui opposant Emtel à l'ICTA. Le judiciaire compte désormais 20 juges, mais avec le prochain départ à la retraite de la juge Deviyanee Beesoondoyal, la nomination de deux nouveaux juges est à prévoir.

C'est le juge Asraf Caunhye qui devient le No 3 dans la hiérarchie judiciaire, derrière le chef juge Keshoe Parsad Matadeen et le Senior Puisne Judge Eddy Balancy. Les juges Nicholas Oh San-Bellepeau et Véronique Kwok sont les derniers à avoir intégré le judiciaire l'année dernière, en remplacement des anciens juges Paul Lam Shang Leen, parti à la retraite, et Abdul Razack Hajee Abdula, aujourd'hui décédé.

Avec le départ de la juge Ah Foon Chui Yew Cheong et de la juge Deviyanee Beesoondoyal, qui devrait se faire en septembre, deux nouveaux juges devraient être nommés par la Judicial and Legal Service Commission. Et les spéculations vont bon train sur les prochains à prêter serment à la State House. Toutefois, selon la hiérarchie judiciaire, la Master and Registrar de la Cour suprême, Shameem Hamuth-Laulloo, devrait être nommée juge, alors que le Deputy Master and Registrar Patrick Kam Sing devrait la remplacer. À noter qu'après un « recess » d'un mois, la Cour suprême reprendra ses activités le 4 septembre.