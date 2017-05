JUDICIAIRE : Le quotidien de la New Court House

3 163 nouveaux cas logés en 2015 alors que des milliers sont toujours en suspens

Attente interminable, procès qui s'éternisent et manque d'indications sont déplorés par beaucoup

La New Court House abrite plusieurs tribunaux au sein desquels défilent chaque jour des centaines de personnes. Victimes, prévenus ou simples curieux animent le quotidien de ce lieu. Diverses expériences y sont vécues, allant des affaires de vols et délits de drogue, jusqu'aux affidavits et aux demandes de divorce. Dans le dossier qui suit, Le Mauricien est allé à la rencontre de personnes faisant face à des déboires. Alors que pour certains se présenter en cour relève d'un véritable parcours du combattant, pour d'autres, c'est devenu une habitude. De petites histoires qui racontent de grandes vérités…

La New Court House est située à Port-Louis et abrite la Cour intermédiaire de même que la Cour de District. Ces dernières comportent plusieurs salles d’audience ainsi que la Cour industrielle et la Family Court. L'immeuble est si grand que même les avocats s'y perdent. Les faibles lumières qui ornent les locaux ne les aident guère.

C'est pourtant en ces lieux que les magistrats scellent chaque jour le sort de plusieurs individus. Des centaines de personnes s’y rendent au quotidien, soit pour des délits mineurs tels qu’un fixed penalty, ou pour des procès encore plus importants. L’attention des médias reste souvent braquée sur les high profile cases. Ces cas impliquant de hautes personnalités, qui bénéficient, eux, d’une disposition spéciale pour leur comparution. Mais pour les autres personnes— appelées des « laymen »—, une journée en cour est un véritable parcours du combattant.

Parmi, il y a des habitués des rouages de la cour, qui traînent avec eux leur procès depuis de nombreuses années. Eux sont témoins de la lenteur du système judiciaire mauricien, car ils se rendent plusieurs fois par an au tribunal pour se heurter à des renvois systématiques. Alors que pour d’autres, ce n’est qu’une affaire de minutes, mais cela concerne souvent un fixed penalty.

Est-ce un problème ou une faille dans le système? Repousser les procès semble être une pratique ancrée depuis des années dans notre système judiciaire. Et souvent, le manque de ressources humaines et matérielles donne l'impression que les affaires tournent au ralenti. Pour le prévenu, une journée en cour peut débuter à 9h et se terminer à 16h. Ce dernier affronte souvent le fait que le magistrat assigné à son procès préside déjà une autre affaire, que son avocat est dans une autre salle d'audience à défendre un autre client. Et dans les cas où il y a un double bench, il doit attendre que celui-ci soit composé.

Il n’y a en principe pas d'heure fixée au préalable pour le début de l’audience, seule la date étant indiquée. Ceux qui sont convoqués en cour n’ont d’autre choix que d’attendre leur tour. L’attente s’avère difficile pour des parents qui sont accompagnés de leurs enfants, ou pour ceux qui bénéficient de quelques heures de libre de leurs employeurs. « Depi gramatin mo la, pa kone kiler pou pase. Inn vinn enn labitid sa. Bizin atann sinon ‘warrant’ sorti », soutiennent ces derniers.

Ceux qui sont en détention préventive bénéficient, pour leur part, d'un autre traitement. Ils sont transportés dans le véhicule de la police et escortés pour leur comparution. Arrivant à des heures précises, menottes aux poignets, ils ne restent pas longtemps sur les lieux. Ces détenus s'asseyent sur le banc arrière où les autres membres du public, qui avaient pris place, sont priés de se déplacer. En même temps qu’un autre procès se poursuit, le magistrat marque une pause et fait passer ceux avec des menottes.

Le périple des témoins

Une journée au tribunal n’est pas uniquement l’affaire de ceux qui ont des démêlés avec la justice. On compte aussi les témoins invoqués par le biais d’un court summon. Eux font face à un autre casse-tête : ils devront peut-être attendre pendant plusieurs heures pour au final avoir à revenir un autre jour, ou rencontrer un renvoi de leur affaire.

Pour les policiers, des formal witnesses, c’est une routine à laquelle ils sont habitués. Mais pour ces autres personnes qui franchissent le seuil d’un tribunal pour la première fois, c’est le début d'une journée marathon. Déjà, elles ne savent pas dans quelle salle d’audience se rendre. Ce n'est qu'après avoir consulté la « cause list » affichée aux abords de chaque salle et avoir confirmé l’information auprès d’un policier en charge que les témoins peuvent prendre place au sein de la salle d'audience.

En espérant que dans quelques mois ils ne se transformeront pas à leur tour en vieux routiers, qui pourront guider les nouveaux venus. Car en la New Court House, les uns comparaissent tandis que les autres soutiennent leurs proches. Outre les affaires formelles, le tribunal est devenu un véritable lieu social où chacun poursuit sa journée.

Le retard et ses conséquences

De nombreux procès sont entendus tous les jours en Cour intermédiaire et, ainsi, de nombreux accusés, témoins, victimes font le va-et-vient. Ce n’est pas tout le temps chose facile, comme en témoigne un commerçant poursuivi pour vente de produits d’une marque certifiée, alors qu’il n’aurait pas de licence adéquate. « Il suffit d’une plainte à la police pour qu’on débarque chez moi et qu'on m’arrête alors que ce ne sont que des allégations. Je suis diabétique et cela a beaucoup affecté ma santé. Je dois être suivi régulièrement et je fais mes traitements à la Réunion », déclare-t-il. Il ajoute : « À cause de ce procès, je dois faire une demande pour voyager à chaque fois que je le souhaite. Mon affaire a débuté en 2013, e pe kontigne roule mem. J’ai payé une avocate Rs 40 000 au départ, mais elle s’est retirée par la suite et j’ai dû en trouver un autre. Ce n’est pas facile de me déplacer à chaque fois et d’apporter tous mes dossiers médicaux ».

Plus loin, on rencontre une femme âgée qui serait victime d'une escroquerie. Elle raconte pour sa part être venue sans que son époux ne le sache. Cette vieille dame aurait été bernée par un escroc qu’elle pensait être un ami. « Je me suis fait embêter par un escroc qui m’a fait retirer beaucoup d’argent pour le donner à sa femme. J’ai beaucoup souffert par la suite à cause de ça et j’ai même été hospitalisée. J’ai été en retard en cour à cause de la circulation vu que je prends le bus et j’ai eu des remarques de la cour car on m’attendait pour que le procès débute », soutient-elle.

Des affaires qui pèsent sur la conscience

Les procès pour trafic de drogue sont courants en Cour intermédiaire en raison de la prolifération des substances illicites dans le pays, et les arrestations en série qui se poursuivent. Un homme, reconnu coupable de possession de cannabis, a écopé de Rs 175 000 d’amende. Il est venu en cour pour rencontrer un magistrat en vue d’obtenir un délai. « Kapav enn dizenn kout mo'nn bizin vinn lakour pou mo prose. Aster mo pou vini ankor tan ki mo pa pey sa lamann- la. Mo trouve ki bann dimounn ki ena larzan zot case pas pli vit, ran zizman pli vit et sertifika moralite pa afekte. Avek sa case-la, plizir fwa akoz mo sertifika moralite pa pe gagn travay. Pe gagn difikilte pou kapav refer mo lavi », avance-t-il.

Près d'une salle d'audience, quatre femmes, dont trois avec leurs bébés au bras, attendent patiemment. Elles sont venues faire une requête devant un magistrat pour payer en partie l’amende de l'époux de l’une d’elles. Un cas qui concerne une affaire de drogue. Elles sont loin d'être les seules à se heurter chaque jour au fait de ne pouvoir payer les amendes imposées, faute de ressources financières. Et quand des individus ne peuvent régler la somme requise, ils se retrouvent à devoir débourser davantage pour payer une autre amende.

« L'époux de mon amie a eu une amende le 3 avril parce qu'il ne s'est pas présenté en cour pour payer une amende dans une affaire de gandia. Il n'a pu venir ce jour-là parce que son enfant est décédé », relate une des femmes. « La nou bizin atann parski li bizin prezan pou kapav prosede. Depi 9h nou la e nou pou bizin atann ziska 13h. Li pa ti fasil pou nou deplase, parski nou'nn bizin amenn nou ti baba ar nou. Nou'nn bizin pran enn taxi depi Cassis, e kan nou pou sorti lapre-midi osi parey mem », ajoute-t-elle.

Comme les adultes, plusieurs enfants deviennent des habitués de la cour. Dans un coin où l'audience est en suspens, ces enfants ont trouvé un moyen de s'occuper; histoire de faire passer le temps, ils font le va-et-vient dans les cages d'escalier.

La paperasse qui prolonge l'attente

Il n'est jamais plaisant de se faire prendre pour avoir enfreint le Code de la route et de devoir se présenter en cour pour payer sa contravention. Alors que certains connaissent les procédures et n'ont pas de soucis à se retrouver, pour ceux qui viennent pour la première fois, c'est une autre paire de manches; comme nous confie une mère accompagnée de son fils, qui a écopé d'une amende pour avoir brûlé un feu rouge à motocyclette. « Je suis venu avec mon fils pour payer l'amende. Nous avons dû demander à plusieurs personnes pour savoir dans quelle direction aller car c'est la première fois que nous venons en cour. Nous sommes arrivés tôt expressément pour ne pas avoir à trop perdre de temps à chercher », confie-t-elle.

Un habitant de Rivière-Noire, qui est venu payer un fixed penalty de Rs 1 000 pour excès de vitesse, n'a lui pas eu à passer beaucoup de temps en cour. « Je m'y suis déjà présenté et connais les procédures », relève-t-il. Et celui-ci de poursuivre : « le seul souci c'est qu'il n'y a pas assez d'indications. Un homme est venu me demander où aller car il était perdu. Il faut des indications plus claires ». Cet habitant de Rivière-Noire s'est fait prendre par une patrouille mobile alors qu'il roulait à 70 km/h au lieu de 60 km/h sur la route Phoenix–Beaux-Songes la semaine dernière. « J'ai pris les papiers au premier étage et là je vais payer ma contravention à la caisse », déclare-t-il. En ce sens, il faut effectivement se rendre au premier étage pour récupérer le cause number et le reçu, pour ensuite redescendre et payer la somme due.

À l'entrée de la New Court House, des sièges sont placés pour ceux qui attendent de jurer un affidavit. Une habitante de Bambous, la cinquantaine, qui ne savait pas trop au départ où elle devait aller pour jurer un affidavit, a fini par téléphoner à son avoué. Ce dernier l'a demandé de l'attendre. Cette femme raconte qu'elle vit avec son mari de 86 ans, qui souffre de la maladie de Parkinson. « Je suis venue pour jurer un affidavit afin de certifier que mon mari me lègue ses parts. Je suis la seule à m'occuper de lui. Il est alité à cause de sa maladie et se déplace en fauteuil roulant. Pour pouvoir venir en cour, j'ai dû demander à mon père de s'occuper de lui. Ma vie n'a pas été facile, je ne travaille pas, je vis avec l'argent de la pension mais j'ai beaucoup donné pour améliorer notre foyer. Mon mari veut me léguer ses biens pour que je ne me retrouve pas sur la paille. J'ai payé Rs 25 000 à un avoué pour rédiger l'affidavit », souligne-t-elle.

AFFIDAVIT

La vérité, rien que la vérité

L'on entend souvent ces derniers temps le terme « jurer un affidavit ». Mais quel est ce document devenu un moyen courant pour plusieurs de contester une action en cour? Un affidavit est en fait une déclaration écrite, affirmée sous serment comme étant vraie. C’est un document qui contient toute l’information que vous voulez communiquer à une cour de justice pour soutenir les faits qui y sont énoncés comme étant véridiques. Le document peut tenir sur plusieurs pages. Le fait de ne pas dire la vérité dans une déclaration assermentée peut entraîner des conséquences juridiques très graves. Une fois l'affidavit juré, l'autre partie devra répondre et jurer un contre-affidavit à son tour. L'une des deux parties a le droit, durant la procédure d'échange des documents, de faire une « demand of particulars », soit de réclamer des précisions et des détails par rapport aux faits énoncés.

Quand une partie jure un affidavit, l'affaire est appelée une première fois devant un juge, qui écoute ce que l'autre partie a à dire. Le défendeur obtient par défaut un renvoi afin de fournir ses réponses. Une fois l'échange des documents terminé et que la cour est satisfaite que l'affaire soit « in shape », une date est fixée pour écouter le procès. À noter qu'un affidavit est rédigé par un avoué sous les instructions d'un avocat.



L'AIDE JURIDIQUE

Ce que dit la loi

Rédigée sous la Legal Aid Act, l'aide juridique vise à permettre aux personnes dont les ressources sont insuffisantes de faire valoir leurs droits en justice. Elle est accordée à tous les niveaux de juridiction dès que la demande paraît fondée et peut être catégorisée en aide légale civile, aide légale au plan criminel et l'assistance par représentation, essentiellement utilisée pour les affaires familiales. La condition essentielle pour bénéficier d'une aide juridictionnelle relève des finances du demandeur. Le revenu de ce dernier doit entrer dans les limites de barèmes établis au niveau national, c'est-à-dire ne doit pas dépasser Rs 10 000 par mois. À l'appel du procès, le demandeur peut ainsi faire une demande directe auprès du juge ou magistrat pour obtenir un avocat commis d'office pour le défendre.

Dans le cas contraire, l'on peut au préalable écrire une lettre pour faire une demande de Legal Aid. Suite à cela, une enquête est menée par le département concerné pour établir si cette personne est éligible à l'aide juridique. Sous la Legal Aid Act, l'assistance légale peut aussi s'étendre aux mineurs accusés d'un délit. Et une fois la demande acceptée, la cour désigne alors un avocat pour défendre la personne. L'homme de loi ne peut refuser de défendre l'affaire sauf s'il a une raison valable qu'il devra présenter devant la cour. Un avocat commis d'office est rémunéré des fonds du consolidated fund et c'est le Chef juge qui détermine le montant qu'il doit être payé. Aucune autre personne ne doit solliciter de l'argent à une personne à qui l'aide juridique a été accordée. Toute personne trouvée coupable de ce délit risque une amende de Rs 1 000 et une peine d'emprisonnement allant jusqu'à trois mois. De même, l'homme de loi commis d'office ne doit recevoir aucune rémunération du demandeur. En 2015, 1 890 aides juridiques ont été accordées, dont 1 715 pour des affaires matrimoniales, 123 pour des affaires civiles et 52 pour des procès criminels.

La Cour intermédiaire en quelques chiffres

Selon le dernier rapport du judiciaire pour l'année 2015, quelque 3 163 nouveaux cas ont été logés. Alors qu'au début de l'année 6 422 procès étaient toujours en suspens. À la fin de l'année, 3 280 procès étaient bouclés et 6 305 étaient en cours. La Cour intermédiaire, établie sous la Courts Act, écoute toutes les affaires civiles et pénales de l'île, y compris celles de Rodrigues. Sa juridiction s'étend jusqu'aux affaires civiles dont les réclamations ne dépassent pas Rs 500 000.

Pour ce qui est des affaires pénales, ce tribunal écoute tous les procès sous le Criminal Code et peut infliger une peine d'emprisonnement ne dépassant pas 15 ans. Mais dans des cas de persistent offenders, la Cour intermédiaire peut infliger une peine allant jusqu'à 20 ans. Ci-dessous des chiffres de quelques affaires logées en Cour intermédiaire pour l'année 2015:

Non intentional homicide – 47

Assault and related offences – 28

Sexual offences – 112

Fraud and dishonesty – 552

Embezzlement – 71

Theft – 699

Drug offences – 516

Road traffic contraventions – 55

Other contraventions – 7

BAIL AND REMAND COURT (2015):

Nombre de cas logés – 4 148

Nombre de cas en suspens – 1 384

Nombre de cautions accordées – 978

FAMILY COURT:

Nombre de cas logés – 2 556

Nombre de cas de divorce prononcé – 2 161

Nombre de cas en suspens – 1 481

Mind your manners!

Bien qu'il n'existe aucune loi qui fasse état du code vestimentaire à respecter dans une cour de justice, il incombe à tout individu appelé à se présenter en cour de se montrer respectueux des instances judiciaires. Il faut ainsi penser à bien se comporter, éviter de déranger les affaires en cour en discutant ou même en chuchotant. Si on se fait prendre à plusieurs reprises, direction la porte, voire une amende pour outrage à la cour! Il faut aussi veiller à ne pas arborer d'artifices extravagants quand on pénètre dans la salle d'audience d'une cour. Il est ainsi conseillé de ranger ses lunettes de soleil, son chapeau ou encore d'éteindre son téléphone portable. On se souviendra d'un Mauricien venu payer une amende et qui avait été sommé de quitter la cour parce qu'il portait un bonnet pour recouvrir ses dreadlocks. Un bonnet qui pourtant, pour lui, semblait bien être à la mode, mais qui n'était tout de même pas au goût d'une magistrate...

Par ailleurs, quand on vient en cour, il semblerait qu'il ne faut surtout pas miser fort sur les tenues vestimentaires en pensant impressionner... Au contraire, cela peut résulter en une amende pour outrage à la cour.

Dans une autre salle d'audience, scénario similaire. Un individu se présente en short, ce qui ne manque pas d'agacer le magistrat, qui était à deux doigts de lui coller une amende pour outrage à la cour. « Eoula misie, ou'nn vinn lakour-la! Kot ou kwar ou pe ale-la? Ou bizin montre enn respe. Mo kav donn ou enn lamann asterla mem-la», l'a lancé le magistrat. Après l'avoir reprimandé, il l'accordera tout de même une chance.

Par ailleurs, des personnes de différents milieux et de différentes cultures se présentent en cour tous les jours et n'ont pas tous les mêmes habitudes. On peut alors en voir qui se présentent avec des paires de lunettes de soleil sur le visage, d'autres avec une chemise boutonnée à moitié en dehors du pantalon. L'ironie c'est que ces personnes se sont pourtant mises sur leur trente-et-un pour se rendre en Cour…