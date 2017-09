KAVIRAJ BOKHOREE (AVOUÉ ET CANDIDAT AU NO 18) :  On veut en finir avec les dynasties ! »

« On veut en finir avec les dynasties ! ». C’est principalement ce qui motive l’avoué Kaviraj Bokhoree à poser sa candidature au No 18. « Cette élection partielle sera déterminante pour l’avenir du pays. Si des partis traditionnels parviennent malheureusement à faire élire un des leurs, cela sera un jour très triste pour la démocratie » estime-t-il. Par ailleurs, l’avoué de Castel, qui n’oublie pas « ses origines modestes », prend l’engagement de ne pas toucher son salaire de député si d’aventure il est élu.

Vous avez soutenu les habitants de Résidence Barkly et de La Butte dans le cadre du projet Metro Express. Cela n’est pas sans susciter des questions sur un éventuel intérêt personnel. Certains se demandent si vous n’utilisez pas le malheur des gens pour votre candidature au No 18…

À travers Me Rama Valayden, mon mentor, et de par mes origines modestes, je propose mes services majoritairement pro bono pour défendre les gens. Et c’est la même chose dans l’affaire de Résidence Barkly. On a fait cela dans plusieurs cas. Vous vous souviendrez de l’affaire Aurore Gros-Coissy, de l’affaire du syndicat de la police, de celle des cartes d’identité, où j’interviens dans deux cas sur trois, et tant d’autres. Je suis l’avoué du syndicat des pêcheurs, de l’association des artistes, du syndicat des taxis et, à un certain moment, du syndicat des médecins. Ma perception, c’est qu’il n’y a pas plus important que la justice et que la justice est divine.



Vous venez donc d’un milieu modeste…

Je suis issu d’une famille de maraîchers de Castel. Mon père travaille toujours à la foire de Curepipe. On était dans le business des bananes, des œufs... Maintenant, on est principalement dans la plantation de légumes. Je suis un ancien bénéficiaire d’une bourse en Australie grâce au désistement d’un des lauréats, que je remercie du reste. Ce qui m’a permis de faire mes études en Australie.

Qu’est-ce qui vous a attiré vers le métier d’avoué ?

Le droit et la justice me passionnent. Après mon retour d’Australie, j’ai préparé mon LLB à l’Université de Maurice. Ensuite, j’ai fait un ACCA à Londres pour revenir à Maurice pour mon barreau. J’ai choisi d’être avoué parce que la maison de mes parents subissait une procédure de saisie de la part de la BAI et c’est grâce à l’intervention de Dawood Rawat et de l’avoué Rajah que mon père a pu trouver une solution. C’était la période pendant laquelle je m’apprêtais à composer mes examens du barreau. Sur les conseils de ma mère, j’ai pris part aux examens d’avoué. Initialement, j’avais suivi des cours pour être avocat. Une semaine avant les examens, j’ai opté pour être avoué. Je n’avais pas suivi de cours pour être avoué. J’ai dû passer par un “resit” et je suis un des rares étudiants à ne pas avoir suivi de cours d’avoué à avoir réussi.

La maison de vos parents devait être saisie pour quelle raison ?

Vu que nous sommes une famille de planteurs, c'était difficile. Si deux de vos plantations sont affectées, vous n’avez rien en retour sur l’investissement que vous avez fait. C’est pour cela que je souhaite que le gouvernement trouve des moyens plus concrets pour apporter de l’aide aux planteurs.

Qu’est-ce qui motive votre candidature au No 18 ?

Vu le contexte de notre pays, on a créé récemment un mouvement, qui s'appelle En Marche Maurice – Le Parti du Peuple.

Cela rappelle un peu le parti d’Emmanuel Macron…

J’ai le même âge que celui-ci avait quand il a lancé son parti. On est plusieurs professionnels à vouloir en finir avec les dynasties, pour en finir avec cette façon de faire. On s’aperçoit qu’on ne peut assurer l’avenir des enfants de nos enfants. Il y a tout un “rebuilding” et “rebranding” qu’on doit faire dans tous les secteurs de l’économie mauricienne. On a des politiciens avec des “trusts” et des coffres faramineux et, à la fin du jour, ce n’est pas dans l’intérêt de la nation mauricienne. Si Emmanuel Macron a pu réussir en France, on souhaite qu’on puisse le faire aussi à Maurice.

Qu’admirez-vous chez Macron pour avoir voulu vous en inspirer ?

Son âge, sa vision et la confiance qu’il a eue jusqu’au 7 mai pour inspirer son peuple. Et pourquoi Le Parti du Peuple ? En hindi, le Parti du Peuple, c’est “Aam Aadmi”. Anna Hazare, le leader du parti Aam Aadmi, en Inde, a pu réduire ostensiblement la corruption.



Qui sont les membres de votre tout nouveau parti ?

Il y a un groupe très sérieux composé de jeunes et de moins jeunes, d'hommes et femmes qui n’ont jamais fait de politique et qui ont à cœur l’avenir du pays. Ce sont des avocats, des ingénieurs et des gens de bonne volonté. L’élection partielle au No 18 sera déterminante pour l’avenir du pays. Si des partis traditionnels parviennent malheureusement à faire élire un des leurs, cela sera un jour très triste pour la démocratie. L’élection au No 18 déterminera l’avenir de Maurice.

Quel est le programme que vous envisagez si vous êtes élu ?

On a un programme bien détaillé. On va toucher tous les secteurs de l’économie. On a un programme pour l’éducation et la santé, et on croit dans le bien-être total des Mauriciens, toutes couches confondues.

Pourquoi les habitants de la circonscription No 18 devraient-ils voter pour vous ?

On incarne le changement, le renouveau et la capacité de faire bouger les choses.

Roshi Bhadain a démissionné comme député et a déclenché la partielle au No 18, notamment pour contrer le projet Metro Express. Est-ce que vous le rejoignez dans cette idée de contestation en posant votre candidature dans cette circonscription ?

C’est surtout pour contester contre le système actuel, contre le système de dynastie et de la corruption, qui n’a pas à cœur l’intérêt des petites gens et l’intérêt suprême du pays. Si je suis élu au No 18, j’ai pris l’engagement de ne pas percevoir le salaire auquel j'aurai droit comme député. Cette somme d’argent sera mensuellement dépensée dans la circonscription pour les enfants pauvres et les aînés.



Vous avez été l’avoué de la défense dans l’affaire des habitants de Résidence Barkly et de La Butte concernés par le tracé du métro. On vous a reproché votre manque d’éthique, notamment d’avoir commencé à travailler aux côtés de deux avocats pour ensuite leur faire savoir que vous continuerez seul, et ce sans leur donner plus d’explications…

L’avocat en question était déjà au courant d’une “signed instruction” du représentant des personnes de Résidence Barkly pour que certains avocats soient révoqués. Ces habitants avaient l’impression qu’on faisait de la politique sur le malheur des gens. Il y a eu une prise de bec entre deux avocats dans mon bureau devant des clients. Moi, j’ai été instruit par les clients et c’est l’avoué qui donne les instructions dans une affaire civile. Mes instructions découlent des clients.