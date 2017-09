KICK-BOXING - GALA AFRIQUE DU SUD/MAURICE : Nouvelle démonstration de force des tireurs mauriciens

Après le 7-0 réalisé en avril par les tireurs mauriciens aux dépens des Sud-Africains et Réunionnais au complexe sportif de Beau Bassin, ils ont accompli une nouvelle démonstration de force. Face aux Sud-Africains samedi à Cape Town, les protégés de Judex Jeannot se sont de nouveau montrés à la hauteur de la situation en remportant six des sept combats à l’affiche.

Les vainqueurs ont été Stania Rathbone, Jessica Jocelyn, Warren Robertson, Fabrice Bauluck, Bryan Jameer et Boris Brissonnette. Seul Emmanuel Dalon n’a pas passé la rampe en s’inclinant à la majorité des juges face à Anthony Moiler. De leur côté, le jeune Warren Robertson et le chevronné Fabrice Bauluck, bien qu’évoluant dans une catégorie supérieure, se sont révélés expéditifs en disposant par K.-O. technique de Jean-Luc Aderdoff et de Jean Stacy. Quant à Brian Jameer, il s’est également imposé avant la limite, du fait que Rodney Carnelioson saignait du nez et que l’arbitre le jugeait inapte à continuer le combat. Il est à noter que ce dernier avait été battu aux points par Boris Brissonnette lors du gala tenu à Maurice.

Boris Brissonnette a de son côté confirmé le fait d’avoir retrouvé ses bonnes sensations en prenant le meilleur de Marco Goliath à l’unanimité des juges. Succès également pour les deux tireuses Stania Rathbone et Jessica Jocelyn, qui ont disposé respectivement de Kristen Johnson à la majorité des juges et de Lyzandre Booysen à l’unanimité des juges.

Les tireurs mauriciens seront maintenant en stage jusqu’à jeudi à Cape Town dans le cadre de la préparation en vue des championnats du monde prévus en Hongrie en novembre.

Les résultats

Masculin

-54 kg juniors : Warren Robertson (Mau) b. Jean-Luc Aderdoff (Af Sud) par K. O. technique

-57 kg seniors : Fabrice Bauluck (Mau) b. Jean Stacy (Af Sud) par K. O. technique

-67 kg seniors : Anthony Moiler (Af Sud) b. Emmanuel Dalon (Mau) par décision majoritaire

-71 kg seniors : Brian Jameer (Mau) b. Rodney Carnelioson (Af Sud) par décision médicale

-71 kg seniors : Boris Brissonnette (Mau) b. Marco Goliath (Af Sud) à l’unanimité des juges

Féminin

-52 kg cadettes : Stania Rathbone (Mau) b. Kristen Johnson (Af Sud) à la majorité des juges

-52 kg seniors : Jessica Jocelyn (Mau) b. Lyzandre Booysen (Af Sud) à l’unanimité des juges