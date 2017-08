La génération Z ne veut pas s'enfermer dans une case

Ils ont entre 13 et 19 ans, la génération qu’on dit hyperconnectée, impatiente, zappeuse et déconcentrée. Ni Mozart ni Haydn sur la playlist de Marion, au quotidien, elle écoute du rock et du metal. Elle joue du violon électrique dans un groupe, preuve selon elle qu’avec un peu de créativité, le classique peut mener à d’autres univers. «Le violon m’apporte beaucoup de bonheur mais plus tard je préférerais faire un métier utile à la société. Notre génération se cherche. Elle fait tomber les barrières. Pas seulement dans la musique, mais pour tout.»



