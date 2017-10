LE LITIGE PILOTES/DIRECTION À AIR MAURITIUS : Une situation qui n’a que trop duré

Y a-t-il un pilote dans l’avion ? C’est la question qu’on se pose au vu de l’incapacité de la direction à juguler la crise des pilotes qui sévit à Air Mauritius. Suite aux demandes de réintégration de pilotes Hofman et Ulyate, dont le contrat avait été résilié à la suite des vols annulés le 5 octobre, la direction d’Air Mauritus tel Ponce Pilate a décidé de refiler le bébé à un comité ad hoc. Entretemps, trois pilotes ont signifié leur intention de quitter la compagnie d’aviation nationale et deux autres pilotes devraient, selon certaines informations, leur emboîter le pas. Enfin, certains pilotes mauriciens, qui devaient intégrer le Mauritian Pilot Development Programme (MPDP) auraient signifié leur intention d’y renoncer.

Alors qu’on annonce un énième rétablissement du dialogue entre le syndicat et le management d’Air Mauritius, la tension demeure latente tandis qu’au PMO il a clairement été indiqué qu’un rapide assainissement de la situation est désormais attendue.

La situation à Air Mauritius depuis le 5 octobre dernier reste tendue. A ce jour, en dépit des lettres envoyées et réceptionnées des deux pilotes dont le contrat avait été résilié par la compagnie d’aviation nationale le 6 octobre, aucune décision n’a été prise quant à leur avenir au sein de MK. Lundi, le board d’Air Mauritius qui s’est réuni a décidé de référer l’affaire à un comité ad hoc présidé par le Senior Counsel Me Patrice Doger de Séville. Une démarche perçue comme une stratégie de la direction d’éviter à avoir à trancher… Ainsi, près d’un mois après, les turbulences qui ont contraint la compagnie d’aviation nationale à annuler quatre vols dans une même soirée, avec des pertes conséquentes, estimées à Rs 242 millions, le sort de ces deux pilotes reste en suspens.

Entre-temps, c’est à des départs que la compagnie d’aviation nationale doit faire face. En fin de semaine, trois commandants de bord, Loïs Callebert, Alexandre Morleghem et François Chapon, d’origine belge et française, ont signifié, avec trois mois de préavis, à la direction d’Air Mauritius, leur souhait de quitter la compagnie. Une décision motivée, selon nos sources, par des difficultés éprouvées suivant la planification du travail, mais aussi par la situation pesante à Air Mauritius ces derniers jours. D’autres pilotes laissent comprendre qu’ils pourraient aussi se mettre sur le départ. De même, parmi les nouvelles recrues, on apprend que trois ne souhaitent plus faire partie du MPDP.

MK relativise

Une situation que la direction d’Air Mauritius relativise. Dans un communiqué émis vendredi après-midi, Air Mauritius explique que « s’il est vrai que certains pilotes quittent la compagnie, il est aussi vrai que nous avons un recrutement continu de pilotes, y compris de jeunes Mauriciens, tout le long de l’année ». MK fait ressortir que pour 2017, la compagnie a recruté 31 pilotes. 11 pilotes sont partis ou sont en instance de départ, précise-t-elle, soutenant que les raisons de ces onze départs sont diverses et variées. Pour la direction d’Air Mauritius « toute interprétation donnée ou extrapolation effectuée suite à ces départs ne peut qu’être erronée en l’état ». Selon elle, « nos pilotes sont des professionnels qui continuent à assurer nos vols avec ce même professionnalisme reconnu de tous et par tous ».

Or, cette situation est un facteur un stress sur les pilotes. Surtout en cette période de l’année où généralement la compagnie d’aviation nationale augmente ses vols sur plusieurs destinations en raison des arrivées touristiques en hausse. MK est-elle en mesure de contrôler le découragement de ses pilotes et de mettre un frein aux départs ?

Des sources proches du PMO ont confirmé à Week-End que la direction, plus précisément le CEO, Somas Appavoo, aurait été sommée cette semaine par les hautes instances de l’Etat d’assouplir sa position. D’où, d’ailleurs, la nouvelle ligne de communication établie entre les syndicats et le management cette semaine. Une réunion a eu lieu tôt vendredi matin, et un énième début de dialogue enclenché. Les deux parties souhaitent selon nos sources, un assainissement à MK car chacun sait que le prolongement de la tension et des “ego” sont susceptibles de s’étendre à d’autres corps de métier de la compagnie nationale d’aviation…

Les Flight pursers déboutés en Cour suprême