MADAGASCAR — INCIDENT EN MER : L’ADSU sollicite la police malgache concernant trois pêcheurs mauriciens

L’Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) a sollicité des renseignements auprès de la police malgache sur les trois pêcheurs mauriciens, qui ont dérivé vers Madagascar dans la nuit du 1er au 2 octobre après une partie de pêche qui aurait mal tourné. Bien des questions demeurent sur cette sortie en mer et sur le fait que les rescapés n’aient pas contacté les autorités malgaches une fois dans la Grande île.

Alain Utile, 34 ans, Jimmy Fidèle, 30 ans, et Simon Pierre-Louis, 37 ans, sont incarcérés dans un poste de police malgache, mais ne sont pas en état d’arrestation. Comme les trois pêcheurs n’ont pas de papiers et avancent qu’ils sont Mauriciens, les autorités malgaches ont pris contact avec Port-Louis, demandant à la partie mauricienne de confirmer leur identité. Aussitôt cette étape terminée, ils seront rapatriés dans leur île natale.

Les Casernes centrales ont émis des doutes sur l’histoire racontée par les trentenaires, d’autant plus qu’ils ne sont pas des pêcheurs professionnels. Depuis quelques mois, la brigade antidrogue vise certaines embarcations qui font des sorties de pêche en haute mer et qui se dirigent surtout vers l’ouest. Cela fait suite à l’épisode des Mauriciens arrêtés à île de La Réunion en novembre 2016 avec 42 kg d’héroïne sur le Maggie Mai.

Les rescapés seront interrogés par la police une fois à Maurice. Une équipe au sein de l’ADSU a été appelée à enquêter sur leur background et leurs activités au quotidien. Les premiers éléments dont dispose la police sur ces habitants des Plaines-Wilhems font état d’« informations inquiétantes », qui sont en phase de vérifications. Les informations qui sont parvenues aux Casernes centrales laissent comprendre que les trois hommes ont informé leurs proches qu’ils seront absent pendant une semaine, soutenant qu’ils comptaient effectuer une campagne de pêche en haute mer.

Alain Utile, Jimmy Fidèle et Simon Pierre-Louis ont pris la pirogue du dernier nommé, le 29 septembre à Trou-aux-Biches, et se sont dirigés au large d’Albion. Sauf que dans la nuit du 1er octobre, Simon Pierre-Louis, qui tenait la barre, a été pris d’un malaise et s’est évanoui. Les deux autres compères, n’ayant aucune notion de navigation, ont été incapables de rebrousser chemin. Alain Utile et Jimmy Fidèle se sont perdus en mer et ont laissé dériver leur embarcation, qui a atteint les côtes malgaches quatre jours après leur départ de Maurice. Des villageois de Vatomandry les ont hébergés pour la nuit. Le 4 octobre, ils ont repris la mer, mais leur embarcation a chaviré quelques mètres plus loin. Les trois hommes ont été ramenés à terre sains et saufs par des pêcheurs malgaches. Informée de la présence des trois Mauriciens dans le village, la police malgache les a interpellés samedi et ils ont été interrogés. La police malgache n’a rien retrouvé sur leur embarcation, l’eau de mer ayant balayé ce qu’ils avaient emmené.

Du côté des Casernes centrales, les hommes du DCP Choolun Bhojoo et du surintendant Sharir Azima se montrent perplexes sur la démarche des trois hommes de regagner Maurice par leurs propres moyens, et ce, après qu’ils ont posé le pied en terre malgache une première fois. « Le pêcheur malade ne s’est pas fait soigner dans un hôpital dans la Grande île. Ils n’ont même pas signalé leur présence aux autorités sur place pour les aider, préférant séjourner illégalement dans le village Vatomandry », indique une source à l’ADSU.

Autant d’interrogations que la police mauricienne essayera de résoudre au retour des pêcheurs mauriciens. Les enquêteurs n’écartent pas la possibilité de demander un ordre judiciaire pour s’enquérir des appels qu’ont effectués les Mauriciens peu avant leur départ de Trou-aux-Biches. Tout dépendra des explications fournies par le trio.

MEURTRE — ROSE-BELLE : Un quinquagénaire tué pour une histoire d’argent

La Criminal Investigation Division (CID) de Rose-Belle enquête sur un cas de « suspected foul play » après le décès de Patiroy Ramdial, 56 ans, ce lundi matin. La police soupçonne que le quinquagénaire a été tabassé par ses neveux à la suite d’une discussion.

Selon nos renseignements, Patiroy Ramdial vivait séparé de son épouse. Depuis la séparation, il aurait sombré dans l’alcool et passait la plupart de son temps avec des amis de beuverie. Il aurait pris ses économies et tout donné à ses neveux pour les aider à construire une maison à Ballison road, Rose-Belle. Pour montrer leur reconnaissance, ces derniers lui ont demandé de venir habiter chez eux de temps en temps. Cependant, leur relation était tendue car une fois éméché, Patiroy Ramdial devenait incontrôlable.

Dimanche, Patiroy Ramdial s’est rendu chez sa sœur où après avoir qu’il a vidé quelques verres, une énième dispute a éclaté entre lui et ses neveux. Patiroy Ramdial a exigé que ces derniers lui rendent l’argent qu’il a investi dans la construction de leur maison. Mais, ces derniers l’ont tabassé jusqu’à ce qu’il perde connaissance. Il a été transporté à l’hôpital Nehru de Rose-Belle par trois de ses proches, qui n’ont pas voulu décliner leur identité au personnel soignant et ont prétendu que leur oncle était souffrant. Soupçonnant un cas d’agression, le médecin traitant a demandé au trio de rapporter le cas au poste de police de l’hôpital étant donné que le quinquagénaire portait des blessures à la tête. Mais, le trio a pris la fuite. Finalement, le quinquagénaire a rendu son dernier soupir dans la soirée de dimanche à lundi. Par la suite, son cadavre a été transporté à la morgue de l’hôpital Victoria à Candos où l’autopsie pratiquée par le Dr Maxwell Monvoisin a attribué son décès à une hémorragie provoqué par une rupture du foie. À ce matin, la police n’avait procédé à aucune arrestation. Une équipe du poste de police de Rose-Belle, menée par l’inspecteur Jayprakash DI Khedoo, sous la supervision de l’ASP Callychurn, s’est rendue sur les lieux du crime, accompagnée des éléments du Scene of Crime Office (SOCO), qui ont effectué des prélèvements. L’arrestation des présumés meurtriers serait imminente.

QUATRE-BORNES : Incendie au conservatoire François Mitterrand

Le conservatoire de musique François Mitterrand, situé rue Murphy, à Quatre-Bornes, a été la proie des flammes hier vers 18h30. L'auditorium a été complètement ravagé par le feu, de même que des instruments de musique et du mobilier. Mandés sur place, les pompiers ont réussi à maîtriser l'incendie aux alentours de 20h30. La police a ouvert une enquête pour connaître les causes exactes du sinistre. Aucun blessé n'est à déplorer.