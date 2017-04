Il y a eu le Jazz made in Corée du Sud, événement phare qui a conquis les mélomanes mauriciens qui se sont déplacés au Conservatoire de musique nationale les samedi 8 et dimanche 9 avril. Le Trio Han Earl Lee nous a offert leurs propres compositions ; de la poésie douce tout en nuances, une démonstration magistrale de subtilité. Han Earl Lee au piano, le virtuose Hoo Kim à la basse et l’énergique Soo Jin Suh à la batterie nous ont fait parcourir un univers différent.