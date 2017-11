MARDI PROCHAIN : Un Question Time pas dénué d’intérêt

C’est Aadil Ameer Meea qui va donner le coup d’envoie du Prime Minister’s Question Time mardi prochain avec une question sur le secrétaire financier sous contrat, Dev Manraj, cet ancien fonctionnaire qui, comme Sir Bhinod Bacha, à la particularité de traverser toutes les époques et, surtout, tous les régimes. Le député du MMM veut savoir du Premier ministre le détail de ses conditions de service, ses salaires et autres bénéfices depuis le 9 octobre 2013, le modèle de la voiture qui lui est attribuée, les missions à l’étranger qu’il a effectuées depuis janvier 2015, les pays visités, la composition des délégations qui l’ont accompagné, le coût des billets d’avion et celui de ses allocations journalières.

Les députés de l’opposition sont, par ailleurs, loin d’avoir oublir le dossier Alvaro Sobrinho puisque le « milliardaire » angolais controversé fait l’objet de deux questions, l’une adressée au Premier ministre par le député du MMM, Reza Uteem, qui veut obtenir tous les détails sur les investissements immobiliers auxquels il a procédé, les dates des demandes formulées auprès du Board of Investment, les lieux concernés et le montant de sa participation.

Le même Alvaro Sobrinho sera le thème d’une autre question plus tard, cette fois adressée au ministre des Services financiers, Sudhir Sesungkur. Le député travailliste, Ritesh Ramful veut, en effet, savoir où en sont les enquêtes initiées sur ses compagnies par la Financial Services Commission.

Également pour le Premier ministre Pravind Jugnauth, une question de Ravi Rutnah sur d’éventuelles enquêtes de l’Equal Opportunities Commission sur la presse en vue d’établir si cette institution pratique les chances égales au niveau de l’embauche ; de Veda Baloomoody sur les vols annulés ces derniers mois, ainsi que le nom des compagnies impliquées, tandis que le backbencher de la majorité Joe Lesjongard recherche des éclaircissements sur un projet à Baie-du-Cap et celui connu comme Matala.

C’est Soodesh Rughoobur qui ouvre la série des questions aux autres ministres avec quatre à la suite pour le Premier ministre adjoint sur différents dossiers touchant au secteur énergétique. Son collègue Bashir Jahangeer vise, lui aussi, comme d’habitude, le même ministre Ivan Collendavelloo, mais il aura aussi une question sur le contrat accordé à Hyvec pour la construction de la prison de Melrose et sur les suites de l’enquête initiée pour faire la lumière sur certaines de ses zones d’ombre.

Aadil Ameer Meea prendra le relais pour interroger le ministre des Services financiers sur l’Integrity Reporting Services Agency et le nombre de cas rapportés au Integrity Reporting Board depuis mars 2017. Le même député voudra aussi savoir du ministre des Infrastructure publiques le nombre de points de passage urbains du Metro Express.

Le PMSD, qui effectue son grand retour dans l’hémicycle ce mardi, n’aura que quelques questions, dont celle de Malini Swoacksingh sur le nombre de familles qui ont dû s’acquitter du paiement des frais d’examen du Higher School Certificate et du Scool Certificate, sur la pollution de l’air et sur les portables saisis en prison et les mesures prises en vue d’éliminer leur utilisation. Quant à son collègue, Salim Abbas Mamode, il s’intéresse, pour sa part, aux agressions dont ont été victimes des employés du transport public.

Rajesh Bhagwan prend ensuite le relais avec des questions sur le centre cardiaque ; l’identité du président du conseil d’administration, ainsi que celle de ses membres et des « privilèges » dont ils sont bénéficiaires ; sur le centre de traitement des cancéreux financé par l’Arabie Saoudite et sur les équipements de la santé publique.

Si son collègue Franco Quirin recherchera de plus amples détails sur le budget de Rs 500 millions accordées dans le Budget aux collectivités locales, Reza Uteem revient à la charge sur le dossier Betamax pour demander au ministre du Commerce comment a été choisi le panel d’avocats retenus pour représenter la State Trading Corporation dans l’appel interjeté contre le jugement favorable prononcé en faveur de Betamax, ainsi que le montant des honoraires réclamés et payés et sur le dossier des tablettes distribuées dans les écoles.

Kavi Ramano aura des questions sur le tout-à-l’égout à Quatre-Bornes et sur les femmes et jeunes filles emprisonnées qui ont aussi à s’occuper de leurs enfants. Pour clôturer la série d’interpellations touchant à des questions d’ordre national, Danielle Selvon portant sur les agressions de policiers et sur certains problèmes de sa circonscription.

A l’item projets de loi, deux textes en première lecture, The Code de Commerce (Amendment) Bill, présenté par l’Attorney General Maneesh Gobin et The Small and Médium Entrepise Bill, inscrit au nom du ministre Sunil Bholah et le Copyright Bill porté par le ministre de la Culture Pradeep Roopun et qui sera débattu et voté ce mardi.