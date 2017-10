MÉTÉO : 20 interventions des pompiers dans la journée d’hier

Des accumulations d’eau risquent de perturber ce dimanche dans diverses régions de l’île. La station météorologique de Vacoas prévoit un temps similaire à celui d’hier, avec des développements nuageux principalement dans les régions ouest, sud-ouest et sud.. Une situation favorisée par le courant d’air chaud et humide qui couvre le pays. Les pluies seront localisées avec, par moments, des averses modérées et possibles accumulations d’eau.

Si la situation pourrait s’améliorer en fin d’après-midi, le mauvais temps persistera en début de semaine. Selon la station météo, lundi, c’est plutôt un système frontal qui traversera le pays, apportant une pluie généralisée sur l’ensemble de l’île. Le beau temps devrait revenir mardi.

Hier, un fort taux de pluviométrie, dont le plus important à Chitrakoot (79,7mm), a été enregistré dans diverses régions. La localité de Providence a également beaucoup été affectée (51mm). Sur le plateau central, c’est à Quatre-Bornes qu’il a le plus plu (33mm). Pompiers et éléments de la SMF ont eu fort à faire dans divers endroits.

Entre 8h et 16h, il y a eu 20 interventions, notamment tôt à Ferney où une maison et une cour ont été inondées, à Vieux Grand-Port où deux maisons sont concernées, à Olivia pour trois maisons, à Palmar pour une, deux autres à Port-Louis, Vallée des Prêtres et Cité La Cure. Il a aussi fallu enlever des débris et de la boue sur la route de Vieux Grand-Port ainsi qu’à Ville Noire à Mahébourg. Une situation qui risque de se répéter aujourd’hui au vu des prévisions de la météo. Pour assurer la liaison avec les first respondents, c’est-à-dire les pompiers, les éléments de la SMF, les garde-côtes, etc, le National Disaster Reduction Risk & Management Centre (NDRRMC) est sur le pied d’alerte depuis, même si, à ce stade, le niveau d’alerte est 1. Le Local Emergency Operation Command a été activé afin que les autorités locales, dont les Conseils de district et municipalités, puissent fournir les informations au niveau de leur région.