MGI : Spectacle de haute facture des artistes mongoliens et tibétains

L’Institut Mahatma Gandhi et le Centre culturel chinois ont conjointement célébré comme les années précédentes la fête de la Lune, ou la fête de mi-automne, par un spectacle organisé à l’Institut Mahatma Gandhi sur le thème « Ode à la lune ».

Plusieurs numéros de danse et d’acrobatie ont été présentés par les élèves et les professeurs de l’Institut Mahatma Gandhi et les spectateurs ont eu le plaisir cette année de découvrir la richesse culturelle du Tibet et de la Mongolie intérieure.

La fête de la Lune est le plus grand festival traditionnel après la fête du Printemps célébrée en chine. Elle est normalement célébrée le 15e jour de la huitième année solaire. Outre le spectacle organisé au MGI samedi, les artistes tibétains et mongoliens étaient au Caudan hier après-midi. Les célébrations comprenaient également une exposition de peintures et de photos au MGI samedi.