MISS MAURITIUS ET MR WORLD MAURITIUS : Murielle Ravina et Alexandre Curpanen couronnés

La finale de Miss Mauritius et de Mr World Mauritius a eu lieu samedi au MGI, malgré le désistement de cinq candidates, qui s’élevaient contre l’organisation du concours. Murielle Ravina et Alexandre Curpanen ont tous deux été sacrés à l’occasion.

Murielle Ravina a été couronnée Miss Mauritius 2017 devant une salle clairsemée, tout comme Alexandre Curpanen, titré Mr World Mauritius. La finale tenue samedi n’a nullement attiré la grosse foule au MGI , où l’on apercevait seulement des proches et amis venus encourager les candidats. Leur couronnement s’est d’ailleurs fait sans éclats. Aucune ambiance musicale pour ne serait-ce qu’amener un semblant d’animation à un spectacle sans vie. Cette 47e édition a pour ainsi dire laissé de marbre ceux qui ont eu le courage d’y assister.

La nouvelle Miss Mauritius est une jeune Rodriguaise de 22 ans, réceptionniste de profession. Murielle Ravina en était à sa deuxième participation. « La première fois je n’avais que 17 ans et aujourd’hui j’ai 22 ans, confie-t-elle. Le fait d’avoir étudié à l’Université de Maurice a forgé ma personnalité et j’ai même été élue Miss UoM. Je suis la deuxième Rodriguaise à remporter ce titre ». Murielle Ravina s’est distinguée par sa détermination et a également remporté le titre de Miss Élégance. La nouvelle ambassadrice de Maurice obtiendra d’ici peu son diplôme en sciences politiques et en relations internationales. Elle aimerait se lancer dans la politique.

Alexandre Curpanen, 20 ans, exerce comme barman et est aussi étudiant en deuxième année à la faculté de Joint Humanities à l’Université de Maurice. Passionné de culturisme, il ne rate jamais une occasion de se maintenir en forme. Pour lui, le sport est comme une revanche sur son adolescence passée en surpoids. Son rêve est de devenir enseignant de français, mais il considère que le titre de Mr World Mauritius est une porte ouverte vers d’autres aventures.

Les première et deuxième dauphines de Murielle Ravina sont Rishika Ramma et Urvashi Haurheeram, alors que les premier et deuxième dauphins d’Alexandre Curpanen sont Lavine Itoo et Darrel Peres.