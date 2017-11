MJS — CASH PRIZE 2017 : Les sportifs à l’honneur

L’heure était aux récompenses, vendredi dernier à l’hôtel Hennessy à Ébène. Et ce, dans le cadre de la remise de cash prizes aux sportifs ayant brillé lors de diverses compétitions durant l’année.

En ouverture de la cérémonie, Jane Constance, nommée Artiste de l’Unesco en septembre dernier, a voulu remercier les athlètes par un chant. C’était sa façon à elle d’encourager les sportifs pour les prochaines échéances. « Avec mon ministère, nous ne sommes pas juste responsables des sportifs, mais aussi de la jeunesse mauricienne », nous dit le ministre de la Jeunesse et des Sports, Stephan Toussaint. Jane Constance a reçu un trophée souvenir et un cash prize.

Environ Rs 2,8 millions ont été distribuées entre les sportifs et entraîneurs lors de la cérémonie. Les principaux bénéficiaires auront été la cycliste Aurélie Halbwachs et le boxeur Jordy Vadamootoo. Si la première a reçu un chèque de Rs 180 000 pour ses deux médailles d’or aux Championnats d’Afrique sur route en Égypte, Vadamootoo a quant à lui brillé aux AFBC Boxing Championships en décrochant la médaille d’or en 56 kg.

« Je n’ai pas pu être présente lors de la cérémonie. Cependant, je remercie le ministre de nous encourager par rapport aux sacrifices que nous devons faire pour pouvoir être compétitifs. Ce cash prize me permettra d’acheter de nouveaux équipements car ma discipline au niveau matériel coûte vraiment cher », déclare Aurélie Halbwachs. À savoir que cette dernière se prépare pour les championnats d’Afrique sur route qui se tiendront au Rwanda en février 2018 et pour les Jeux du Commonwealth en Australie.