À MON-CHOISY : Ambiance timorée pour un lundi de Pâques

Pas d’euphorie ce matin aux alentours de 10 heures sur la plage de Mon-Choisy, c’était plutôt le calme plat. Les familles Topize, Naidoo et Lafrance sont assises à côté de leur tente de camping. Dany Topize a un large sourire sur le visage, même si cette année Pâques n’a pas eu les couleurs souhaitées. « Pena lalimier, premie fwa Pâques ariv sa. Depuis samedi on a installé nos tentes mais le soir pas de lampadaire, rien… On a même vu le ministre des Sports dimanche et on lui a fait part de ce problème… » Sylvie va dans le même sens et dira n’avoir pu mettre de la musique pour l’ambiance. Qu’à cela ne tienne, les Topize, Lafrance et Naidoo disent apprécier ce moment de regroupement. Dany Topize poursuit : « Dimanche, il y avait du monde, aujourd’hui c’est un lundi de Pâques bien tranquille, peut-être parce que cela tombe le 17 avril et que pour beaucoup il faut attendre la paie. Nous, on n’a pas voulu déroger à la tradition de Pâques. »

D’autres campeurs, comme Danielle Ravina et Patricia Blanche, évoquent l’ambiance qui a prévalu hier. Cette dernière, qui vient camper pour la première fois, est radieuse. « Je découvre le plaisir de camper dans une ambiance de franche camaraderie ». Danielle Ravina, elle, trouve que l’ambiance y est, même si la plage de Mon-Choisy n’est pas bondée. « Je suis là depuis samedi, et il est vrai de dire que cette année c’est un lundi de Pâques bien tranquille. C’est l’occasion de se ressourcer avant de prendre le travail demain. »

Flic-en-Flac accueille de nombreux campeurs

À l’occasion du week-end de Pâques, les Mauriciens n’ont pas dérogé à la tradition de partir camper. Nombreux sont ainsi ceux à avoir une fois encore planté leur tente sur les plages publiques, en attestent ces familles que nous avons rencontrées pour l’occasion à Flic-en-Flac.

Alors que certaines s’y sont installées depuis vendredi, d’autres ont préféré s’y rendre le lendemain, où l’ambiance était à son comble avec, au menu, musique et danse sur le sable. « Depuis vendredi, nous avons planté nos tentes sur la plage. Petit à petit, nous avons été rejoints par le reste de la famille. Nous planifions cet événement chaque année de la même manière car c’est une vraie tradition pour nous de camper en cette période. C’est surtout pour les enfants que nous le faisons car cela leur permet de passer du temps avec leurs cousins », nous confie Marie-Jeanne Caprice, mère de quatre enfants.

Tandis que les Mauriciens préparaient le repas, certains optant d’ailleurs pour le barbecue, d’autres entonnaient des chants au rythme des ravannes. Un rassemblement qui, au final, aura aussi fait le bonheur des marchands ambulants, eux aussi nombreux à profiter de ce week-end pascal. Pour la plupart des vacanciers, la fête prendra cependant fin aujourd’hui, ces derniers devant en effet reprendre demain le chemin du travail.

AGALÉGA : Les enfants privés du traditionnel œuf de pâques

Les habitants à Agaléga sont agacés de n’avoir pu offrir encore une fois cette année le traditionnel œuf de pâques aux enfants et le partager aussi aux voisins comme le veut la coutume. En se rendant à la boutique gérée par l’Outer Islands Development Corporation la semaine dernière pour en acheter, ils ont été déconcertés et déçus d’apprendre qu’il n’y en avait pas. C’était aussi le cas l’an dernier, d’où la colère redoublée des familles vis-à-vis de la direction de l’OIDC.

« Kan nou dir ki nou bann oubliye de la repiblik Moris bann otorite an koler avek nou. Dabitid nou partaz œuf de Pâques antr nou apre dezene familial dimans, me ankor enn fwa zot finn bliye zanfan Agaléga », témoigne un père de famille. « Soit le management de l’OIDC a oublié de passer une commande auprès des fournisseurs pour sa boutique, soit il a oublié d’envoyer la commande par le dernier bateau. Li pa korek ki mankman-la repete », poursuit cet habitant. Selon nos informations, la direction de l’OIDC a été informée de cet « oubli » et du mécontentement des habitants.

À défaut de ces œufs en chocolat aux emballages colorés, les parents ont voulu offrir à leurs enfants des petites tablettes de chocolat mais il n’y en avait point non plus à la boutique…

L’an dernier, les habitants se sont régalés d’œufs de pâques à la fin du… mois de mai et cela grâce à la générosité d’un bienfaiteur. Ce dernier, mis au courant de l’oubli de l’OIDC, a profité du voyage du bateau à cette époque pour faire plaisir aux enfants et à leurs aînés en envoyant un stock de ces friandises.